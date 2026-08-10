Privremena ograničenja letova
Američki F-16 presreli dva zrakoplova blizu Trumpovog golf kluba
Američki borbeni zrakoplovi presreli su dva zrakoplova koji su ušli u privremenu zonu ograničenja oko golf kluba predsjednika Donalda Trumpa u državi New Jersey, prema navodima američkih medija i vojske.
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Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) potvrdilo je da su borbeni zrakoplovi F-16 presreli zrakoplove i sigurno ih ispratili iz ograničenog zračnog prostora.
Fox News i New York Post objavili su da su letjelice presretnute u blizini Trumpovog golf kluba, gdje je američki predsjednik proveo vikend.
Američka vojska nije rekla koliko je borbenih zrakoplova uključeno niti je pružila dodatne pojedinosti o zrakoplovu koji je prekršio ograničenja.
Privremena ograničenja letova rutinski se uvode oko lokacija gdje borave američki predsjednici iz sigurnosnih razloga.
Prekršaji se događaju povremeno i često uključuju manje zrakoplove.
NORAD je pozvao pilote da prije svakog leta provjere relevantna ograničenja zračnog prostora.
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