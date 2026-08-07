EKSTREMNO DUGA PUTOVANJA
Deset najdužih letova na svijetu: Traju gotovo cijeli dan i povezuju najudaljenije gradove
Australski Qantas od listopada 2027. planira uvesti najduži redovni neprekidni let na svijetu, između Londona i Sydneya, a putovanje bi trajalo gotovo 20 sati.
Let od Londona do Sydneya koji planira uvesti australski Qantas trebao bi povezati dvije udaljene točke bez zaustavljanja. Ruta duga oko 17.000 kilometara trajala bi, ovisno o vremenskim uvjetima i vjetru, između 19 i 21 sat, piše Davor Andrić za HAK Reviju.
Za usporedbu, najdulje postojeće zračne linije danas prelaze udaljenosti od oko 15.000 kilometara. Takva duga putovanja omogućili su moderni dugolinijski zrakoplovi poput Airbusa A350 i Boeinga 787 Dreamlinera.
Letovi su poredani prema uobičajenim rutama, no stvarna udaljenost koju zrakoplovi prijeđu često je veća jer, primjerice, zbog oluja moraju mijenjati putanju ili ih zaobilaziti. Na trajanje leta utječe i vjetar, piše švicarski Blick.
1. New York – JFK do Singapura
Udaljenost između najveće zračne luke u području New Yorka i singapurskog čvorišta iznosi 15.349 kilometara. Let traje oko 19 sati, a rutu održava Singapore Airlines zrakoplovom Airbus A350.
2. Newark do Singapura
Iz druge najveće zračne luke u metropolitanskom području New Yorka do Singapura leti se 15.344 kilometra. Putovanje traje oko 19 sati, a također ga obavlja Singapore Airlines s Airbusom A350.
3. Auckland do Dohe
Ruta između Novog Zelanda i Katara duga je 14.535 kilometara, a let traje oko 17 sati. Qatar Airways ovu liniju održava Boeingom 777. Za mnoge putnike to je tek prvi dio putovanja prije nastavka prema Europi.
4. Perth do Londona
Izravna veza između zapadne obale Australije i Londona trenutačno je najduža zračna linija koja povezuje Australiju i Europu. Let je dug 14.499 kilometara i traje oko 18 sati, a njime upravlja Qantas Boeingom 787.
5. Dallas/Fort Worth do Melbournea
Iz teksaškog metropolisa do australskog Melbournea leti se 14.472 kilometra. Putovanje traje oko 18 sati, a Qantas koristi Boeing 787.
6. Perth do Pariza
Qantasov let između Pertha i Pariza prelazi 14.264 kilometra i traje oko 17 sati. Na toj ruti koristi se Boeing 787.
7. New York – JFK do Aucklanda
Ruta između New Yorka i Aucklanda duga je 14.207 kilometara, a let traje oko 18 sati. Na toj liniji lete Air New Zealand i Qantas, oba s Boeingom 787. Zrakoplovi povezuju istočnu obalu SAD-a s Novim Zelandom preko Meksika i Pacifika.
8. Auckland do Dubaija
Između Aucklanda i Dubaija zrakoplovi prelaze 14.200 kilometara, a putovanje traje oko 17 sati. Emirates na toj ultra-dugoj ruti koristi Airbus A380, najveći putnički zrakoplov na svijetu.
9. Shenzhen do Mexico Cityja
Najduži let iz Kine bez zaustavljanja vodi iz Shenzhena prema Mexico Cityju. Udaljenost iznosi 14.147 kilometara, a let traje oko 15 sati. China Southern koristi Airbus A350.
Povratni let zahtijeva presjedanje jer zrakoplov u meksičkoj prijestolnici, čija se zračna luka nalazi na 2230 metara nadmorske visine, ne može uzletjeti s punim spremnikom goriva.
10. Los Angeles do Singapura
Između Los Angelesa i Singapura zrakoplovi prelaze 14.114 kilometara, a let traje oko 18 sati. Singapore Airlines na toj ruti koristi Airbus A350.
Neki od najdužih letova na svijetu upravo povezuju Singapur s udaljenim destinacijama. Na liniji iz Los Angelesa dugo trajanje putovanja posebno je izraženo jer letovi sa zapada prema istoku traju kraće, dok su oni u suprotnom smjeru duži zbog nepovoljnih vjetrova.
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