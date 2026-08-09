POZVALA OPORBU NA OKUPLJANJE
Selak Raspudić traži Milanovićevu akciju: Zbog Gospića ova Vlada treba pasti!
Saborska zastupnica stranke DRITO Marija Selak Raspudić reagirala je priopćenjem na otkrića o zagađenju prirode u Lici zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada.
"Naše su reakcije suviše politički mlake – formalno priznanje nepovratne zagađenosti Like 'vječnim' kemikalijama nije trenutak u kojem se deklarativno zgražamo, tražimo samo ostavku ministrice ili pišemo kaznene prijave, nego trenutak u kojem čitava Vlada treba pasti! Ovo nije tek jedna u nizu koruptivna afera na koje smo mahom, nažalost, oguglali, ovo je ona – prosvjetljujuća – točka kada vrijeme mora stati, a političke glave moraju pasti. Stoga pozivam na konkretno institucionalno djelovanje", ističe u priopćenju Selak Raspudić.
Traži od Hrvatskog sabora da Vladu pozove na odgovornost i obveže je na hitno djelovanje te da osigura zakonski okvir za najtežu moguću kaznu za ovaj ekocid.
Od Milanovića traži hitno sazivanje sjednice Sabora
"Od predsjednika države Zorana Milanovića tražim da iskoristi svoje ustavne ovlasti i omogući hitno sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora na kojoj će se zaključkom obvezati Vladu na žurno postupanje te donijeti izmjene Kaznenog zakona koje uvode ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Podsjećam da se potrebne izmjene Kaznenog zakona već nalaze na dnevnom redu Hrvatskog sabora jer sam navedeni prijedlog, kojeg su izradile stručnjakinje za kazneno pravo sa zagrebačkog Pravnog fakulteta na čelu s prof. Roksandić, odavno uputila u proceduru. Dakle, ako postoji politička volja već sutra možemo omogućiti da oni koji su počinili ovaj ekocid dobiju kaznu kakvu zaslužuju!", naglašava Selak Raspudić.
"Da ih vidimo!"
Dodala je kako su kroz ličko tlo i vodu ugroženi su svi stanovnici Like, ali i čitava Hrvatska.
"A što za to vrijeme radi aktualna Vlast? Je li netko vidio predsjednika Vlade Andreja Plenkovića kako obilazi sporna odlagališta ili možda plovi ljetnim lađama na prigodnim manifestacijama? Je li resorna ministrica trepnula okom kad je rekla da sustav nema mehanizama da djeluje brže? Zar doista nema? Krene li im politički gorjeti pod petama najavom izbora, kada se zasluženo poplaše za vlastite sinekure, okladila bih se da će i sami ako treba uzeti lopatu pa početi pročišćavati kontaminirane gospićke deponije. Da ih vidimo!", poziva šefica stranke DRITO.
Uvjerena je kako je vrijeme je da se "svi konačno trgnemo".
"Truo i korumpiran sustav"
"Ovo nije samo pojedinačni bračni par ili neki korumpirani carinik, ovo nije ni isključivo državni inspektor, ovo je čitava Vlada, na čelu s najodgovornijom osobom u državi – Andrejem Plenkovićem, koja je tog inspektora postavila i koja je omogućila sustav u kojem je naš najvrjedniji resurs, naše tlo i voda, postao europsko smetlište. Pa i ako smo se pitali koje je naše mjesto u Europi, ili u kojem redu sjedimo, eto nam sad vrlo jasnog odgovora. I da se ne zavaravamo, ovo sigurno nije jedino, ovo je samo ono što nam je u ovom trenutku poznato. A koliko se još sličnih dogovorenih lukrativnih transakcija uz javnu ili prešutnu potporu hdzovih institucija krije na napuštenim slavonskim poljima ili u skrivenim kutcima dalmatinskog krša, tek ćemo vidjeti. Kada je sustav toliko kapilarno truo i korumpiran – nitko nije ostao pošteđen", upozorava Selak Raspudić.
"Ovo je izvanredan politički trenutak u kojem pojedinačni istupi nisu dovoljni, nego je nužno oporbeno zajedništvo. Stoga pozivam čitavu oporbu da podnese zajednički prijedlog Hrvatskom saboru kojim će se preispitati povjerenje Andreju Plenkoviću i pokazati našim sugrađanima da je Hrvatska iznad naših pojedinačnih političkih interesa i razlika! Jer kad, ako ne sad?", zaključila je.
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