Selak Raspudić traži Milanovićevu akciju: Zbog Gospića ova Vlada treba pasti!

"Ovo nije samo pojedinačni bračni par ili neki korumpirani carinik, ovo nije ni isključivo državni inspektor, ovo je čitava Vlada, na čelu s najodgovornijom osobom u državi – Andrejem Plenkovićem, koja je tog inspektora postavila i koja je omogućila sustav u kojem je naš najvrjedniji resurs, naše tlo i voda, postao europsko smetlište. Pa i ako smo se pitali koje je naše mjesto u Europi, ili u kojem redu sjedimo, eto nam sad vrlo jasnog odgovora. I da se ne zavaravamo, ovo sigurno nije jedino, ovo je samo ono što nam je u ovom trenutku poznato. A koliko se još sličnih dogovorenih lukrativnih transakcija uz javnu ili prešutnu potporu hdzovih institucija krije na napuštenim slavonskim poljima ili u skrivenim kutcima dalmatinskog krša, tek ćemo vidjeti. Kada je sustav toliko kapilarno truo i korumpiran – nitko nije ostao pošteđen", upozorava Selak Raspudić.