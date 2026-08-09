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VIDEO / Nezgoda u središtu Sinja: Alkarski konji proklizali i pali na Pijaci

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N1 Info
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09. kol. 2026. 12:40
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Screenshot Sport danas/Facebook
Screenshot Sport danas/Facebook

Neugodna scena dogodila se u nedjelju na sinjskoj Pijaci tijekom tradicionalnog obilaska i pozivanja uzvanika na Sinjskoj alci

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Konji koji su vukli kočiju u jednom su trenutku proklizali na pločnicima u samom središtu grada.

Najprije je tlo pod nogama izgubio jedan konj, nakon čega je proklizao i pao i drugi.

Prizor je uznemirio brojne Sinjane, ali i goste koji su se u tom trenutku nalazili na Pijaci i pratili događanje, javlja Dalmacija danas.

Unatoč dramatičnom prizoru, nezgoda je, srećom, prošla bez težih posljedica.

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Teme
konji nezgoda sinj sinjska alka

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