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Japanke nisu uvijek najbolji izbor: Stručnjaci otkrivaju koja je ljetna obuća bolja za stopala
Iako su japanke nezaobilazne tijekom vrućih dana, stručnjaci upozoravaju da nisu idealne za dugotrajno hodanje jer pružaju malo potpore stopalima. Srećom, postoje udobnije i zdravije alternative koje su istodobno moderne.
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Japanke su posljednjih godina dobile i modnu nadogradnju, pa su popularni modeli s malom "kitten" petom.
Modna stručnjakinja Angela Baidoo ističe da su takvi modeli praktični jer se lako obuvaju, a izgledaju elegantnije od klasičnih ravnih japanki, piše BBC.
Kad japanke mogu stvarati probleme?
Podijatrica dr. Helen Branthwaite objašnjava da nije točno da su japanke same po sebi štetne, ali problem nastaje kada se iz čvrste obuće s dobrom potporom prijeđe na njihovo dugotrajno nošenje.
Tanka i ravna obuća može povećati opterećenje stopala, što kod nekih ljudi može dovesti do bolova i većeg rizika od ozljeda.
Koje su bolje alternative?
Stručnjaci preporučuju obuću koja pruža veću stabilnost i potporu, poput:
- anatomskih sandala s oblikovanim uloškom
- kvalitetnijih japanki s potporom za svod stopala
- klompi
- sandala u stilu "ribarica"
- obuće s punijom petom, poput modela na platformu.
Popularne su i minimalističke "barefoot" cipele, ali na njih se stopala trebaju postupno navikavati.
Kako sačuvati zdrava stopala ljeti?
Pri izboru obuće nije važan samo izgled. Obratite pozornost na potplat, potporu stopalu i stabilnost pri hodanju.
Ako se japanka može lako presavinuti napola, vjerojatno ne pruža dovoljnu potporu za duže hodanje.
Tijekom ljeta važno je i redovito njegovati stopala jer otvorena obuća brzo isušuje kožu. Stručnjaci preporučuju hidratantne kreme, posebno one s urejom, za sprječavanje ispucalih peta.
Također, imajte na umu da se veličina i oblik stopala tijekom života mijenjaju, pa nije loše povremeno ponovno izmjeriti stopala prije kupnje nove obuće.
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