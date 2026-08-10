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magnitude 2,5

Potres u BiH, osjetio se i u Dubrovniku: "Vibracija kroz cijelu kuću"

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N1info
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10. kol. 2026. 07:55
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potres
EMSC

Potres magnitude 2,5 po Richteru pogodio je susjednu BiH u noći na ponedjeljak, a prema svjedočanstvima građana osjetio se na širem području Bileće, Trebinja i Dubrovnika.

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U ponedjeljak 18 minuta nakon ponoći susjednu Bosnu i Hercegovinu zatresao je potres magnitude 2,5 stupnja po Richteru.

Epicentar je zabilježen na dubini od 12 kilometara, 66 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeverno od Bileće. Potres su građani opisivali u komentarima na stranici EMSC-a.

"Kao traktor ispred kuće", napisao je jedan od korisnika.

"Bileća kratko i jako", stoji u drugom komentaru, dok je treći naveo: "U Bileći trese!"

"Čula se kratka tutnjava", napisao je jedan korisnik.

"Vibracija kroz cijelu kuću, Trebinje", stoji u jednom od komentara.

"Trebinje, jako se osjetio", navodi drugi korisnik.

"Dubrovnik, probudio me, kratak", jedan je od komentara na stranici EMSC-a, prenosi Net.hr.

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