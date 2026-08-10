magnitude 2,5
Potres u BiH, osjetio se i u Dubrovniku: "Vibracija kroz cijelu kuću"
Potres magnitude 2,5 po Richteru pogodio je susjednu BiH u noći na ponedjeljak, a prema svjedočanstvima građana osjetio se na širem području Bileće, Trebinja i Dubrovnika.
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U ponedjeljak 18 minuta nakon ponoći susjednu Bosnu i Hercegovinu zatresao je potres magnitude 2,5 stupnja po Richteru.
Epicentar je zabilježen na dubini od 12 kilometara, 66 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeverno od Bileće. Potres su građani opisivali u komentarima na stranici EMSC-a.
"Kao traktor ispred kuće", napisao je jedan od korisnika.
"Bileća kratko i jako", stoji u drugom komentaru, dok je treći naveo: "U Bileći trese!"
"Čula se kratka tutnjava", napisao je jedan korisnik.
"Vibracija kroz cijelu kuću, Trebinje", stoji u jednom od komentara.
"Trebinje, jako se osjetio", navodi drugi korisnik.
"Dubrovnik, probudio me, kratak", jedan je od komentara na stranici EMSC-a, prenosi Net.hr.
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