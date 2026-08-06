BEZ GUŽVE I ČEKANJA
Ovo su najbolji europski "drugi gradovi" koje vrijedi posjetiti. Među njima i jedan hrvatski
Dok se najpoznatiji europski gradovi bore s gužvama, visokim cijenama i kolonama turista, sve više putnika otkriva manje razvikane destinacije koje nude bogatu povijest, kulturu i autentičan doživljaj bez velikih gužvi.
Prenatrpane prijestolnice, turističke pristojbe i beskrajna čekanja za obilazak najpoznatijih znamenitosti dovoljan su razlog da mnogi putnici ponovno razmisle o svojem odmoru. Umjesto najpopularnijih europskih gradova, sve više turista okreće se takozvanim „drugim gradovima“ koji postaju sve privlačniji, piše Euronews.
Promatrači turističkih trendova ističu da putnici sve češće traže iskustva izvan uobičajenih ruta. Umjesto poznatih odredišta, žele mjesta koja nude osobniji doživljaj, povezanost s lokalnim stanovništvom i sadržaje koje vrijedi istražiti.
Bilo da tražite mirniju alternativu Barceloni ili želite zamijeniti užurbane londonske ulice sporijim ritmom putovanja, ovi gradovi nude autentičniji uvid u lokalni život, bogatu povijest, kulturu i gastronomiju – bez velikih turističkih gužvi.
Što su 'drugi gradovi'?
Riječ je o destinacijama koje se nalaze izvan najpoznatijih gradova, regija ili područja neke zemlje, a koje posjetitelji često zanemaruju unatoč tome što nude priliku za upoznavanje lokalne kulture i otkrivanje jedinstvenih iskustava.
Iako izraz može sugerirati da je riječ o drugom najpoznatijem ili najnaseljenijem gradu neke države, HuffPost navodi da se pojam proširio i na općenito „manje poznate destinacije“.
To su mjesta s više obiteljskih restorana umjesto velikih lanaca, manjim galerijama, lokalnim tržnicama s domaćim proizvodima i ponudom hrane izravno od proizvođača – sve uz prekrasne krajolike.
I dok velika turistička središta imaju svoju privlačnost, putovanje u manje poznate gradove znači manje gužve, lakši pronalazak mjesta u omiljenim lokalnim restoranima i više prilika za istraživanje autentičnih četvrti umjesto tipičnih turističkih zona.
Takvi su gradovi često i povoljniji za putnike. Smještaj, obroci i zabavni sadržaji nerijetko su jeftiniji nego u najpopularnijim europskim odredištima.
Najbolji europski 'drugi gradovi' koje vrijedi posjetiti
Od gastronomskih i kreativnih središta do slikovitih obalnih destinacija, ovo je izbor deset europskih gradova koji bi mogli postati vaš prvi izbor za putovanje.
Split, Hrvatska
U središtu Splita nalazi se impresivna arhitektura očuvane Dioklecijanove palače, a grad spaja 2000 godina povijesti s opuštenim mediteranskim načinom života.
Posjetitelji mogu šetati uskim ulicama iz doba Rimskog Carstva koje vode prema šetnicama uz more i opuštenim kafićima.
Za pogled na grad nezaobilazan je uspon na obnovljeni zvonik katedrale svetog Dujma.
Hrvatski obalni grad nudi i brojne plaže, biciklističke staze, toplice i wellness sadržaje, pa je moguće spojiti različita iskustva tijekom jednog putovanja.
Cork, Irska
Smješten na jugozapadu Irske, Cork nudi mnogo sadržaja u svom centru koji je lako istražiti pješice.
Posjetitelji mogu kupovati lokalne proizvode na povijesnoj tržnici Cork English Market, otvorenoj još 1788. godine. Ondje se mogu pronaći svježa riba, slastice, začini te voće i povrće.
Nakon toga moguće je prošetati ulicom St Patrick’s Street sve do Fitzgeraldova parka, koji se nalazi nedaleko od Gradskog muzeja Corka.
Cork je ujedno polazišna točka za istraživanje južne irske obale, šarenih lučkih gradova i atlantskih krajolika s dramatičnim liticama.
Graz, Austrija
Graz je spoj renesansnih dvorišta, raznolike arhitekture i razvijene gastronomske scene.
Vožnja poznatom uspinjačom Schloßbergbahn, koja prometuje od 1894. godine, uz kartu od 3,30 eura pruža nezaboravan pogled na Graz, uključujući i staru gradsku jezgru.
Tu je i futuristički Murinsel, plutajući otok na rijeci Muri koji posjetiteljima nudi amfiteatar i kafić.
Hamburg, Njemačka
Hamburg je najveći njemački lučki grad koji pomorsku baštinu spaja s živopisnom scenom ulične umjetnosti.
U četvrtima poput St. Paulija, Schanzenviertela i Karoviertela mogu se pronaći brojni murali i umjetničke instalacije.
Dok se Berlin može pohvaliti currywurstom, a Bavarska perecima, u Hamburgu glavnu ulogu ima sendvič s ribom.
Bilo da je riječ o haringi, skuši ili rakovima, svježa riba između peciva jedno je od najpopularnijih lokalnih jela. Hamburg Tourismus preporučuje posjet restoranu Goedekens Kombüse kako biste isprobali ovaj specijalitet.
Brno, Češka
Brno često ostaje u sjeni Praga, no njegovi srednjovjekovni spomenici i skriveni podzemni prolazi kriju stoljeća povijesti u gradu koji je lako istražiti pješice.
S vrha brda Špilberk pruža se pogled na istoimeni dvorac u kojem se nalazi Muzej grada Brna.
Ondje se održavaju i koncerti, kazališne predstave te festivali. Ispod gradskih ulica posjetitelji mogu istražiti labirinte i podzemne spremnike, među kojima su i vodeni spremnici Žlutý Kopec. Izlet uključuje tri iskustva koja otkrivaju povijest najstarijih i najnovijih spremnika.
Ypres, Belgija
Ypres je grad bogate povijesti Prvog svjetskog rata smješten u flamanskom, nizozemski govorećem dijelu Belgije.
Muzej Yper istražuje 11 stoljeća povijesti Ypresa i okolnog područja Westhoek kroz arheološke nalaze, karte i rukotvorine. Muzej posjetiteljima nudi i potragu za mačkama kroz središte grada.
Ljubitelji biciklizma i planinarenja mogu uživati u razgranatoj mreži ruta koje prolaze pokraj očuvanih rovova, spomenika i zelenih krajolika.
Cambridge, Engleska
Najpoznatiji po stoljećima starom sveučilištu, Cambridge nudi mnogo više od jednodnevnog izleta iz Londona.
Rijeka Cam prolazi kroz grad i pruža pogled na poznate dijelove sveučilišnih zgrada dok se posjetitelji voze tradicionalnim čamcem punt.
Grad obiluje nezavisnim knjižarama, muzejima i zelenim površinama, što ga čini idealnim za istraživanje pješice.
Posjetitelji mogu obići i živahne tržnice, uključujući All Saints Garden Market, gdje se svake subote nude umjetnine, nakit i keramika.
Solun, Grčka
Bizantske crkve, rimske ruševine i slikovita obala uz opuštenu atmosferu obilježavaju Solun.
Među znamenitostima koje vrijedi posjetiti ističu se Galerijev slavoluk, Aristotelov trg i Bijela kula u Solunu, koji pričaju priču o povijesti grada.
Tijekom boravka u Solunu vrijedi kušati lokalne specijalitete poput koulourija, prstena od sezamova kruha, bougatse, peciva od tankog tijesta, te trigona, hrskavih prženih slastica punjenih kremom.
Basel, Švicarska
Smješten na mjestu gdje se susreću Švicarska, Francuska i Njemačka, Basel je dom jedne od najboljih umjetničkih scena u Europi.
U gradu se održava sajam Art Basel, koji je na prvom izdanju 1970. godine okupio 90 galerija i 16.000 posjetitelja. I danas privlači ljubitelje umjetnosti iz cijelog svijeta.
Muzej Kunstmuseum Basel ima najstariju javnu umjetničku zbirku na svijetu, osnovanu 1661. godine, s više od 300.000 djela.
Smješten uz obalu Rajne, Basel također omogućuje jednostavan pristup susjednim državama.
Lille, Francuska
Jedinstvena flamanska baština Lillea vidljiva je u gradskoj arhitekturi i gastronomiji.
Elegantni trgovi, šarene kuće i razvijena umjetnička scena dodatno pridonose njegovom šarmu.
Popločane ulice četvrti Vieux-Lille idealne su za šetnju prema slikovitom Quai du Waultu, mjestu uz vodu koje je savršeno za piknik ili promatranje zalaska sunca nakon obilaska grada.
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