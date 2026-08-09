Država iseljava antifašiste: Zgradu vrijednu milijune eura koriste 70 godina, ne znaju hoće li se ikad vratiti

Kažu i kako im rečenica da će ''Ministarstvo u cijelosti financirati cjeloviti postupak obnove'' nije ohrabrujuća jer im nitko ne jamči povratak u zgradu u Hatzovoj, niti se to u dopisu eksplicitno navodi. Potvrdili su da im država dosad nije ponudila zamjensku nekretninu te istaknuli završnu poruku dopisa da ''Ministarstvo nema na upravljanju nekretninu koja bi se mogla dati na korištenje korisnicima predmetne nekretnine za potrebe njihove registrirane djelatnosti.''