bez skupih sastojaka
Napravite pljeskavice kao iz restorana: Za savršeno mekano i sočno meso isprobajte ovaj trik
Ako želite da pljeskavice, ćufte ili druga jela od mljevenog mesa budu mekša i sočnija, postoji jednostavan trik koji ne zahtijeva skupe sastojke.
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Dovoljno je da u smjesu dodate malu količinu praška za pecivo, koji može znatno poboljšati teksturu mesa. Iako se prašak za pecivo najčešće koristi u pripremi kolača i drugih pekarskih proizvoda, može biti koristan i pri pripremi jela od mljevenog mesa, piše Klix.ba.
Zahvaljujući svojim svojstvima, pomaže da meso postane rahlo, mekše i sočnije, bez zbijene ili gumaste teksture. Ovaj trik posebno je prikladan za pripremu pljeskavica, ćufti, mesnih okruglica i musake jer pridonosi nježnijoj strukturi mesa nakon termičke obrade.
Za najbolji rezultat prašak za pecivo dodajte na kraju pripreme smjese, u vrlo maloj količini, a zatim sve dobro izmiješajte. Nakon toga ostavite smjesu da odstoji nekoliko minuta prije prženja ili pečenja kako bi sastojci djelovali.
Iako je riječ o vrlo jednostavnom dodatku, upravo ovaj mali trik može napraviti primjetnu razliku u okusu i teksturi jela te pomoći da mljeveno meso i nakon pripreme ostane mekano i sočno.
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