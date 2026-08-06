bez mrlja i tragova
Zaboravite skupa sredstva: Profesionalna čistačica tvrdi da za blistave podove trebate samo dva sastojka
Ako želite čiste i sjajne podove bez skupih kemijskih sredstava, rješenje možda već imate u kuhinji. Profesionalna čistačica otkrila je da su za učinkovito uklanjanje masnoće i tvrdokorne prljavštine dovoljna samo dva sastojka – alkoholni ocat i topla voda.
Alkoholni bijeli ocat mnogi koriste u kuhinji, no već desetljećima slovi i kao jedno od najpoznatijih prirodnih sredstava za čišćenje doma. Zahvaljujući svojoj kiselosti učinkovito otapa masnoću, kamenac i druge nečistoće, a pritom ne sadrži agresivne kemikalije.
Profesionalna čistačica Jacqueline Stein za portal Southern Living istaknula je da je ocat jedno od njezinih omiljenih prirodnih sredstava za čišćenje, piše Metropolitan.si.
"Jeftin je, netoksičan i vrlo učinkovit u uklanjanju masnoće i tvrdokorne prljavštine. Osim toga, ima prirodna antibakterijska svojstva, što je posebno korisno u domovima s djecom ili kućnim ljubimcima", rekla je.
Nije prikladan za sve vrste podova
Iako je ocat vrlo učinkovit, nije dobar izbor za svaku podnu oblogu.
Bez problema se može koristiti za čišćenje: keramičkih pločica, vinilnih podova, laminata i linoleuma.
S druge strane, stručnjaci upozoravaju da ga ne treba koristiti na mramoru, granitu, travertinu i drugim vrstama prirodnog kamena, kao ni na voštanim drvenim podovima.
Kiselina može oštetiti zaštitni sloj prirodnog kamena, dok kod drva može oslabiti završni premaz i s vremenom utjecati na njegovu trajnost.
Ako niste sigurni od kojeg je materijala vaš pod ili kakvom je zaštitom premazan, sigurnije je koristiti sredstvo namijenjeno upravo toj vrsti podne obloge.
Trebaju vam samo dva sastojka
Za pripremu domaćeg sredstva za čišćenje pomiješajte pola šalice alkoholnog bijelog octa i oko četiri litre tople vode.
Ako su podovi izrazito prljavi, možete dodati nešto više octa.
Po želji u otopinu možete ukapati nekoliko kapi eteričnog ulja limuna, lavande ili eukaliptusa kako biste ublažili miris octa. Dopušteno je dodati i kap blagog deterdženta za posuđe, ali samo ako je prikladan za vrstu poda koju čistite.
Kako pravilno oprati podove?
Kako biste izbjegli mrlje i tragove nakon čišćenja, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:
- Najprije dobro usisajte ili pometite pod.
- Mop namočite u pripremljenu otopinu i dobro ga ocijedite – treba biti vlažan, a ne mokar.
- Perite manje površine kako bi se pod postupno sušio.
- Ako nakon čišćenja ostane ljepljiv osjećaj, pod još jednom prebrišite čistom toplom vodom.
- Na kraju ga ostavite da se osuši ili ga prebrišite suhom krpom ili suhim nastavkom za mop kako biste spriječili nastanak tragova.
Zašto ostaju tragovi nakon pranja?
Ako se nakon čišćenja pojave pruge ili mutan sloj, najčešći razlog je prevelika količina octa ili vode u otopini.
U tom slučaju dovoljno je pod ponovno oprati čistom toplom vodom, a sljedeći put pripremiti nešto blažu mješavinu.
Mnogima smeta i karakterističan miris octa, no on u pravilu nestane čim se pod osuši. Nekoliko kapi eteričnog ulja pomoći će da prostor zamiriše svježije.
Koliko često prati podove?
Stručnjaci savjetuju da se podovi u prostorijama koje se najviše koriste peru jednom tjedno, dok je u manje opterećenim prostorijama dovoljno temeljito čišćenje svaka dva do tri tjedna.
Redovitim održavanjem sprječava se nakupljanje tvrdokorne prljavštine, a podovi ostaju čisti i sjajni bez potrebe za skupim sredstvima za čišćenje.
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