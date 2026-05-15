VIDEO / Rusi u brutalnom napadu na Kijev ubili više od 20 ljudi, među njima i troje djece

AFP / SERGEI SUPINSKY

Ukrajinske vlasti objavile su kako je broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak narastao na 24, a među stradalima je i troje djece.

"Spasioci nastavljaju s danonoćnom potragom za osobama u razrušenoj zgradi u okrugu Darnicki", objavljeno je putem Telegrama.

Prethodno je objavljeno kako je poginulo 16 osoba.

1️⃣ The death toll in Kyiv following yesterday’s Russian attack has risen to 24 people. Among the victims are three children.



2️⃣ May 15 has been declared a day of mourning in Kyiv.



3️⃣ Drones struck an oil refinery in Russia’s Ryazan.



Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je petak, 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je u napadu korišteno 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova.