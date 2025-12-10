Oglas

prvi čovjek dume

VIDEO / Šef ruskog parlamenta nasjeo na 'vijest' s hrvatskog News Bara, pa je prepričavao Putinu

N1 Info
10. pro. 2025. 06:44
Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Vjačeslav Volodin, šef ruskog parlamenta na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom objašnjavao je problematiku nepostojećeg zakonodavstva koje bi reguliralo robote i umjetnu inteligenciju.

Založio se za stvaranje pravnog okvira koji bi s jedne strane bio učinkovit, a s druge strane da ne škodi ljudima.

"Postoje izzaovi i problemi danas. U jednoj zemlji Europske unije izabrali su ministricu u obliku umjetne inteligencije, a sad tvrde da je ona ukrala novac", sa smješkom je pričao Volodin Putinu.

Vijest o albanskoj AI ministrici, koja je nedavno predstavljena kao način borbe za učinkovitost državne administracije, ali i kao sredstvo protiv korupcije - zbilja se dogodila. Ono što se nije dogodilo je da je ta ista AI ministrica Diella primila mito i to u obliku bitcoina.

Tu "vijest" objavio je hrvatski satirični portal News Bar, a ona se proširila dovoljno daleko da je ozbiljne vođe "druge vojne sile na svijetu" sasvim ozbiljno prepričavaju na svojim ozbiljnim sastancima u Kremlju.

Dezinformacije Politika Rusija Satira Umjetna inteligencija

