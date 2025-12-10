VIDEO / Šef ruskog parlamenta nasjeo na 'vijest' s hrvatskog News Bara, pa je prepričavao Putinu

Vjačeslav Volodin, šef ruskog parlamenta na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom objašnjavao je problematiku nepostojećeg zakonodavstva koje bi reguliralo robote i umjetnu inteligenciju.
Založio se za stvaranje pravnog okvira koji bi s jedne strane bio učinkovit, a s druge strane da ne škodi ljudima.
"Postoje izzaovi i problemi danas. U jednoj zemlji Europske unije izabrali su ministricu u obliku umjetne inteligencije, a sad tvrde da je ona ukrala novac", sa smješkom je pričao Volodin Putinu.
Cringe of the day: Volodin cited a fake news story to justify regulating AI— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025
During his speech, Volodin referenced a tale about a “corrupt AI minister” in Albania — a story that turned out to be satire from the Croatian outlet Newsbar.
According to the satirical piece, a virtual… pic.twitter.com/vdGA7AMNyS
Vijest o albanskoj AI ministrici, koja je nedavno predstavljena kao način borbe za učinkovitost državne administracije, ali i kao sredstvo protiv korupcije - zbilja se dogodila. Ono što se nije dogodilo je da je ta ista AI ministrica Diella primila mito i to u obliku bitcoina.
Tu "vijest" objavio je hrvatski satirični portal News Bar, a ona se proširila dovoljno daleko da je ozbiljne vođe "druge vojne sile na svijetu" sasvim ozbiljno prepričavaju na svojim ozbiljnim sastancima u Kremlju.
