Šuica na meti kritika: "Države članice bile su ogorčene“

Europska povjerenica Dubravka Šuica našla se na meti kritika zbog sudjelovanja na prvom službenom sastanku Odbora za mir Donalda Trumpa, čiji je prošireni mandat izazvao ozbiljnu zabrinutost među državama članicama.
Iznenadna odluka Europske komisije da pošalje povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu na prvi službeni sastanak Odbora za mir u Washingtonu izazvala je ogorčenje u nekoliko država članica, pri čemu je Francuska predvodila institucionalne i političke prigovore.
Tijekom sastanka veleposlanika EU-a u srijedu, kritičari su tvrdili da Šuičino sudjelovanje, o kojem prijestolnice nisu bile unaprijed obaviještene, nema potreban mandat te da bi se moglo protumačiti kao kolektivna potpora spornoj inicijativi, reklo je nekoliko diplomata za Euronews.
"Države članice bile su ogorčene“, rekao je jedan diplomat.
Šuičino putovanje odvija se unatoč trajnim zabrinutostima oko Odbora za mir koji je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo u siječnju. Isprva zamišljen kao tijelo za usmjeravanje poslijeratne obnove Gaze, odbor je od tada znatno proširio svoj mandat te je sada zamišljen kao paralelna struktura Ujedinjenim narodima, s Trumpom kao doživotnim predsjednikom.
Francuska, Španjolska, Belgija, Irska, Slovenija i Portugal bili su među državama koje su u srijedu iznijele snažne prigovore.
Njemačka je također izrazila rezerve, iako umjerenijim tonom.
Prema diplomatima, Francuska je postavila ton rasprave tvrdeći da Šuičino sudjelovanje krši ugovore EU-a jer Komisija nema ovlasti određivati vanjsku politiku, koja se vodi na temelju jednoglasnih stajališta država članica.
Kritičari su istaknuli da je Šuica, kao povjerenica za Mediteran, politička predstavnica te da njezina prisutnost u Washingtonu ima znatnu težinu. Također je spomenuto da EU kao organizacija nije član Odbora za mir, kako bi se Šuicu odvratilo od putovanja.
U priopćenju je glasnogovornik Komisije branio odluku kao način da se ostane "blisko uključen u sve aspekte povezane s mirovnim procesom i obnovom u Gazi“. Naglasio je da se Komisija neće pridružiti odboru.
Reakcije su bile snažne, ali nisu bile jednako podijeljene u dvorani, što je razotkrilo duboke podjele izazvane Trumpovim odlučnim pokušajem preispitivanja multilateralnog sustava.
Mađarska i Bugarska jedine su dvije države članice koje su izrazile namjeru trajnog sudjelovanja u odboru. No još sedam prijestolnica posljednjih je dana signaliziralo namjeru sudjelovanja u svojstvu promatrača.
Među onima koji će u četvrtak prisustvovati službenom sastanku su mađarski premijer Viktor Orbán, rumunjski predsjednik Nicușor Dan, kao i visoki diplomati iz Bugarske, Cipra, Češke, Italije, Grčke, Poljske i Slovačke.
Komisija je u više navrata postavila pitanja o „opsegu, upravljanju i usklađenosti s Poveljom UN-a“, čiji su potpisnici svih 27 država članica, te je zatražila od Sjedinjenih Država izmjenu formulacija, ali bez uspjeha.
Ipak, kao najveći donator humanitarne pomoći palestinskom narodu, s ukupnim doprinosom od 1,65 milijardi eura teritorijima od izbijanja rata između Izraela i Hamasa 7. listopada 2023., Bruxelles ne želi biti isključen iz procesa.
Rasprava će se nastaviti sljedeći tjedan kada se ministri vanjskih poslova okupe u Bruxellesu. Ministrima će se pridružiti bugarski diplomat Nickolay Mladenov, kojeg je Trump imenovao visokim predstavnikom za Gazu i zadužio za povezivanje Odbora za mir s tehnokratskim palestinskim odborom odgovornim za njegovo svakodnevno funkcioniranje.
