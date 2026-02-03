Orban pred najvećim izazovom od 2010.: Prijeti mu Magyar

Stranka mađarskog premijera Viktora Orbána zaostaje za oporbenom strankom Tisa u anketama za sedam posto, a krajnje desna stranka Naša domovina također bi mogla ući u parlament nakon izbora 12. travnja.
Prema istraživanju koje je danas objavio Institut 21, stranku desnog centra Tisa podržava 35 posto svih birača, više nego prema prosinčkom istraživanju, kada je imala podršku 34 posto građana.
Vladajuća stranka Fidesz dobila bi 28 posto glasova, u usporedbi s 26 posto u prosincu, prema anketi provedenoj od 28. siječnja do 2. veljače.
Kada se uzmu u obzir samo birači koji znaju za koga će glasati, 53 posto njih podržava stranku Tisa, a 37 posto podržava Fidesz, slično kao u prosincu.
There are 68 days until the elections. We are leading Fidesz by a huge margin. But because of that, the remaining just over two months will be incredibly difficult and important. Fidesz will attack, incite, and threaten by any means necessary.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) February 3, 2026
But we keep moving forward - game… pic.twitter.com/o6lOdQOD44
Čvrsto dvostranačje
Osim te dvije stranke, samo će Naša domovina prijeći prag od pet posto, prema anketi.
Drugo istraživanje ovog tjedna pokazuje da Tisa vodi nad vladajućom strankom i da će Naša Domovina osvojiti dovoljno glasova za osvajanje zastupnika, iako provladine agencije za istraživanje javnog mnijenja favoriziraju Fidesz, izvještava Reuters.
Orbán se suočava sa svojim najvećim izazovom od uvjerljive pobjede Fidesza 2010. godine, iako je ishod izbora i dalje vrlo neizvjestan zbog velikog broja neodlučnih birača.
Prema anketi Publikus instituta objavljenoj u ponedjeljak, 48 posto predanih birača podržava Tisu, a 40 posto Fidesz, dok je 27 posto još uvijek neodlučno.
Predsjednik stranke Tisa, Peter Magjar, bivši član Fidesza, u predizbornoj kampanji obećava da će se boriti protiv korupcije, deblokirati milijarde eura zamrznutih fondova EU za jačanje gospodarstva te da će ojačati Mađarsku u EU i NATO-u.
Orbán je oštar kritičar EU i često se sukobljava s Bruxellesom oko, između ostalog, podrške Ukrajini, sankcija protiv Rusije i prava LGBT zajednice.
