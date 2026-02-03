Oglas

izbori u travnju

Orban pred najvećim izazovom od 2010.: Prijeti mu Magyar

author
N1 Info
|
03. velj. 2026. 18:20
Viktor Orban
ATTILA KISBENEDEK / AFP

Stranka mađarskog premijera Viktora Orbána zaostaje za oporbenom strankom Tisa u anketama za sedam posto, a krajnje desna stranka Naša domovina također bi mogla ući u parlament nakon izbora 12. travnja.

Oglas

Prema istraživanju koje je danas objavio Institut 21, stranku desnog centra Tisa podržava 35 posto svih birača, više nego prema prosinčkom istraživanju, kada je imala podršku 34 posto građana.

Vladajuća stranka Fidesz dobila bi 28 posto glasova, u usporedbi s 26 posto u prosincu, prema anketi provedenoj od 28. siječnja do 2. veljače.

Kada se uzmu u obzir samo birači koji znaju za koga će glasati, 53 posto njih podržava stranku Tisa, a 37 posto podržava Fidesz, slično kao u prosincu.

Čvrsto dvostranačje

Osim te dvije stranke, samo će Naša domovina prijeći prag od pet posto, prema anketi.

Drugo istraživanje ovog tjedna pokazuje da Tisa vodi nad vladajućom strankom i da će Naša Domovina osvojiti dovoljno glasova za osvajanje zastupnika, iako provladine agencije za istraživanje javnog mnijenja favoriziraju Fidesz, izvještava Reuters.

Orbán se suočava sa svojim najvećim izazovom od uvjerljive pobjede Fidesza 2010. godine, iako je ishod izbora i dalje vrlo neizvjestan zbog velikog broja neodlučnih birača.

Prema anketi Publikus instituta objavljenoj u ponedjeljak, 48 posto predanih birača podržava Tisu, a 40 posto Fidesz, dok je 27 posto još uvijek neodlučno.

Predsjednik stranke Tisa, Peter Magjar, bivši član Fidesza, u predizbornoj kampanji obećava da će se boriti protiv korupcije, deblokirati milijarde eura zamrznutih fondova EU za jačanje gospodarstva te da će ojačati Mađarsku u EU i NATO-u.

Orbán je oštar kritičar EU i često se sukobljava s Bruxellesom oko, između ostalog, podrške Ukrajini, sankcija protiv Rusije i prava LGBT zajednice.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
izbori u mađarskoj mađarska viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ