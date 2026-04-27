U plesnoj dvorani hotela Washington Hilton u subotu navečer vladao je potpuni kaos, ali ne i za jednog čovjeka koji je ostao sjediti na svojoj stolici, mirno uživajući u svojoj salati od burrate dok su se ljudi oko njega saginjali tražeći zaklon.
Riječ je o Michaelu Glantzu, agentu u agenciji Creative Artists i gostu na večeri dopisnika Bijele kuće. U kratkom intervjuu u nedjelju, Glantz je rekao da ga komešanje nije uznemirilo i da je želio vidjeti što se događa. "Ja sam Njujorčanin. Živimo sa sirenama i stalnom aktivnošću. Nisam se bojao. Stotine agenata Tajne službe jure po dvorani, a ja sam želio gledati", rekao je.
CNN-ov medijski analitičar Brian Stelter identificirao je Glantza iz snimke na društvenim mrežama i opisao ga kao "super-agenta".
My man pic.twitter.com/NKAoHKXciR— Chris Stephens (@ChrisStephensMD) April 26, 2026
Snimka Glantza brzo je postala viralna na društvenim mrežama. "Mnogi su rekli: 'Zašto nisi legao na pod? Svi ostali za tvojim stolom i u sobi bili su na podu'. Prije svega, imam problema s leđima. Nisam mogao leći na pod, a ako bih i legao, morali bi dovesti ljude da me maknu s poda. I drugo, ja sam higijenski frik. Nije bilo nikakve šanse da u svom novom smokingu završim na prljavom podu Hiltona", rekao je, prenosi NYT.
Napadač je identificiran kao Cole Tomas Allen (31). Bit će optužen po više točaka vezanih uz pucnjavu
