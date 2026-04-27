U Zagrebu se u zakup daju poslovni prostori u drugoj i trećoj gradskoj zoni te garaže na četiri lokacije: Kikićeva 9, Lastovska 15, Radauševa i Šeferova. Svi zagrebački prostori pozicionirani su u prizemljima uličnih zgrada, površinom su od 15 kvadrata u ulici Kneza Domagoja 12 do 122,90 kvadrata u Ozaljskoj 61 na Trešnjevki. Početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore kreću se od 134,40 eura za 16 kvadrata u Vukovarskoj 226B do 815,56 eura za najveći prostor u Ozaljskoj.