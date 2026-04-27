Mentalist otkrio što je pisalo na papiru za Melaniju uoči pucnjave

Mentalist Oz Pearlman, koji je bio glavni zabavljač na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće 2026., ispričao je što je radio kada je u subotu u dvorani izbio kaos.
Oglas
Oz Pearlman pokazivao je kartu prvoj dami Melaniji Trump i drugima neposredno prije nego što su izvedeni iz prostorije, prenosi WTOV-TV.
„U tom sam trenutku nastupao za predsjednika [Donalda Trumpa], glasnogovornicu [Karoline Leavitt] i prvu damu“, prisjetio se Pearlman dan kasnije u emisiji CNN-a State of the Union. Rekao je da je zamolio Karoline Leavitt da zamisli neko ime te je u tom trenutku otkrio točno ime na papiru – baš kada su shvatili da nešto nije u redu.
„Bio je to ključni trenutak u triku, kada ste tik prije otkrivanja, i tada čujemo komešanje“, nastavio je Pearlman, objašnjavajući da je isprva pomislio kako je riječ o medicinskom hitnom slučaju.
. @OzTheMentalist reveals the trick he had just performed on Karoline Leavitt when the shooting happened last night at the White House correspondents’ dinner.— Jonathan Karl (@jonkarl) April 26, 2026
He figured out the name of @PressSec ‘s soon to be born child pic.twitter.com/ejxU1E01Jg
Prisjetio se da je vidio „kako se svi okupljaju oko jednog stola“, te se uplašio da je u prostoriji bomba jer nije čuo pucnjeve.
„O ne, hoćemo li sada umrijeti?“ rekao je da je pomislio u tom trenutku.
Pearlman je zatim rekao da je čuo ono što je zvučalo kao pucnjevi te da je Tajna služba izvela Trumpa iz prostorije. On i još nekoliko uzvanika na kraju su pužući krenuli prema izlazu. „Mislio sam da netko još uvijek puca“, objasnio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas