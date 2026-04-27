Oz Pearlman

Mentalist otkrio što je pisalo na papiru za Melaniju uoči pucnjave

N1 Info
27. tra. 2026. 11:00
U.S. President Donald Trump, first lady Melania Trump, White House Press Secretary Karoline Leavitt and CBS News senior White House correspondent Weijia Jiang attend the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington
REUTERS/Jonathan Ernst

Mentalist Oz Pearlman, koji je bio glavni zabavljač na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće 2026., ispričao je što je radio kada je u subotu u dvorani izbio kaos.

Oz Pearlman pokazivao je kartu prvoj dami Melaniji Trump i drugima neposredno prije nego što su izvedeni iz prostorije, prenosi WTOV-TV.

„U tom sam trenutku nastupao za predsjednika [Donalda Trumpa], glasnogovornicu [Karoline Leavitt] i prvu damu“, prisjetio se Pearlman dan kasnije u emisiji CNN-a State of the Union. Rekao je da je zamolio Karoline Leavitt da zamisli neko ime te je u tom trenutku otkrio točno ime na papiru – baš kada su shvatili da nešto nije u redu.

„Bio je to ključni trenutak u triku, kada ste tik prije otkrivanja, i tada čujemo komešanje“, nastavio je Pearlman, objašnjavajući da je isprva pomislio kako je riječ o medicinskom hitnom slučaju.

Prisjetio se da je vidio „kako se svi okupljaju oko jednog stola“, te se uplašio da je u prostoriji bomba jer nije čuo pucnjeve.

„O ne, hoćemo li sada umrijeti?“ rekao je da je pomislio u tom trenutku.

Pearlman je zatim rekao da je čuo ono što je zvučalo kao pucnjevi te da je Tajna služba izvela Trumpa iz prostorije. On i još nekoliko uzvanika na kraju su pužući krenuli prema izlazu. „Mislio sam da netko još uvijek puca“, objasnio je.

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ