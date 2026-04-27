ZAOSTALA IZ DOMOVINSKOG RATA
Na oranici u Kukunjevcu pronađena mina
Hina
27. tra. 2026. 10:37
U mjestu Kukunjevac 37-godišnjak je prilikom oranja pronašao minobacačku minu za koju je utvrđeno da je zaostala iz Domovinskog rata, izvijestila je požeško-slavonska policija u ponedjeljak.
Muškarac je minu pronašao u nedjelju prilikom oranja, a policija ju je izuzela i pohranila u prostorije policije do uništenja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
