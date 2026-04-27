Gdje Hrvati najviše putuju i koliko troše?

Domaći turizam za mnoge ostaje najpraktičniji način odmora, osobito u uvjetima inflacije. No i inozemna putovanja su sve pristupačnija o čemu svjedoče podaci o potrošnji hrvatskih turista u inozemstvu. Prošle godine Hrvati su u stranim destinacijama potrošili 2,82 milijarde eura, što je čak 17 posto više nego godinu ranije.