Gdje Hrvati najviše putuju i koliko troše?

Iako se svakim danom sve glasnije žale na rast cijena u trgovinama, poskupljenje komunalnih naknada, općenito rastu životnih troškova, Hrvati ne ostaju od putovanje.
Kako piše tportal, prema statistikama i podacima putničkih agencija, prosječan građanin danas realizira oko pet putovanja godišnje. Najveći dio putovanja odvija se unutar Hrvatske. More, vikend-izleti i kraća kontinentalna putovanja čine okosnicu turističkih navika.
Domaći turizam za mnoge ostaje najpraktičniji način odmora, osobito u uvjetima inflacije. No i inozemna putovanja su sve pristupačnija o čemu svjedoče podaci o potrošnji hrvatskih turista u inozemstvu. Prošle godine Hrvati su u stranim destinacijama potrošili 2,82 milijarde eura, što je čak 17 posto više nego godinu ranije.
Susjedne zemlje i dalje su među najposjećenijima među hrvatskim turistima. Takva putovanja često su kratka, a blizina i niži troškovi igraju ključnu ulogu. Hrvatski građani tradicionalno najviše posjećuju Bosnu i Hercegovinu, gdje je lani ostvareno gotovo 30 posto inozemne potrošnje (827,3 milijuna eura). To je oko 5 posto manje nego rekordne 2024. godine.
Druga najposjećenija destinacija je Slovenija, koja privlači hrvatske turiste prirodnim ljepotama, skijalištima i drugim atraktivnim sadržajima. Turistički promet kod zapadnih sudjeda lani je nastavio rast dosegnuvši 507,3 milijuna eura. Putovanja u Srbiju prošle su godine osjetno smanjena o čemu svjedoči pad potrošnje za čak 38 posto. S druge strane, putnici iz Srbije prednjače u rastu potrošnje u Hrvatskoj s povećanjem od čak 28,4 posto.
Sve jači trend među hrvatskim turistima su kratka putovanja u europske gradove. Produženi vikendi u velikim metropolama postali su dostupni široj populaciji zahvaljujući niskotarifnim aviokompanijama i fleksibilnim aranžmanima. Takva putovanja obično traju tri do pet dana, a najčešće se putuje u Njemačku, Austriju i Italiju.
Veliki rast bilježe i daleke destinacije. Azijske zemlje sve su češći izbor, osobito među mlađim putnicima. Razlozi su kombinacija povoljnijih avionskih karata, veće dostupnosti informacija i promjene životnih prioriteta, dok iskustvo postaje važnije od same cijene, piše tportal.
Najveću ekspanziju prošle godine bilježe putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate (Dubai, Abu Dhabi), Kinu i Australiju, a osjetno su smanjeni posjeti SAD-u. Na kartu najposjećenijih dalekih destinacija vratila se i Rusija, nakon dvogodišnjeg prekida veza zbog agresije na Ukrajinu.
Kad je riječ o dužim godišnjim odmorima, sve veću popularnost imaju paket-aranžmani u inozemstvu. Među najtraženijima su destinacije poput Španjolske, Grčke, Turske i Egipta. Takva putovanja nerijetko su čak i povoljnija od ljetovanja na Jadranu, osobito kada uključuju all-inclusive ponudu.
