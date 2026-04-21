Više zagrebačkih srednjih škola zaprimilo je u utorak ujutro dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani, a nastava nije započela, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.
Oglas
Kako doznajemo u pitanju je veliki broj škola.
Policijski službenici upućeni su na teren te su u tijeku pregledi školskih objekata, kažu u policiji.
Iz zagrebačke policije poručili su da će više informacija biti poznato nakon što se dovrše pregledi i utvrde sve okolnosti.
Naš Mateo Keller razgovarao je s ravnateljem Klasične gimnazije u Zagrebu Borisom Anićem.
"Nastava je već započela kada smo dobili informaciju da se u našoj školi možda nalazi eksplozivna naprava. Pohvaljujem učenike i djelatnike koji su brzo i bez panike napustili zgradu. Raspustili smo nastavu. Pohvaljujem i policijske službenike koji su brzo reagirali i dali nam sve upute, a u školu su došli i pirotehničari te se nadam da će ovo biti što prije otklonjeno", rekao je Anić.
Dodao je da će nastave biti kada pirotehničari kažu da su ostvareni uvjeti za to.
Dojave i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
PU dubrovačko-neretvanska izvijestila je u utorak da je oko devet sati na njihov e-mail, kao i na e-mailove većeg broja škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zaprimljena dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani.
Podsjetimo, jučer je i splitsko-dalmatinska policija izašla na teren zbog dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u splitskim školama, a ispostavilo se da su dojave bile lažne.
Učenici su se nakon policijskih pregleda vratili na nastavu, izvijestila je policija.
Oglasilo se Ministarstvo
Nakon dojava o bombama u školama reagiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih:
"Vezano uz sve učestalije slučajeve dojave o bombama u školama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ističe kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti. Sigurnost svih u sustavu nam je na prvome mjestu.
Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine. Nadamo se da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje i da će ih pravosuđe brzo i adekvatno kazniti kako nikome više ne bi palo na pamet takvo što činiti."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas