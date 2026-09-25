VIDEO / Veliki noćni ukrajinski napad na Rusiju: Dronovi pogodili rafinerije i vlak, ima mrtvih

Ruski državni željeznički operater priopćio je da su električna lokomotiva i prvi vagon putničkog vlaka, koji je prometovao na liniji Moskva - Toljati, oštećeni uslijed onoga što je opisano kao vanjsko uplitanje na dionici pruge u Samarskoj oblasti. U incidentu je ozlijeđen strojovođa, a željeznički je promet na toj liniji privremeno obustavljen.