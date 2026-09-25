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DVOJE POGINULIH

VIDEO / Veliki noćni ukrajinski napad na Rusiju: Dronovi pogodili rafinerije i vlak, ima mrtvih

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Hina
|
25. ruj. 2026. 10:59
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rafinerije rusija
Screenshot: X

U noćnim napadima ukrajinskih dronova na Rusiju poginule su dvije osobe, a pogođene su rafinerija nafte i putnički vlak, objavili su ruski dužnosnici.

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Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su jedinice protuzračne obrane tijekom noći uništile ukupno 592 drona. 

Jedan je civil poginuo, a drugi je ranjen kada je ukrajinski dron pogodio kamion u ruskoj Belgorodskoj oblasti, izvijestili su lokalni dužnosnici.

U Permskoj oblasti, u kojoj se nalazi velika rafinerija nafte, guverner Dmitrij Mahonjin izjavio je da je jedan muškarac smrtno stradao tijekom masovnog napada dronova. 

Pogođena još jedna rafinerija

Zasebno, guverner južne Rostovske oblasti Juri Sljusar izvijestio je da je nad tom regijom tijekom noći srušeno oko 50 dronova te da je u napadu oštećena rafinerija nafte Novošohtinsk, zbog čega je privremeno obustavila rad. Dodao je da nema informacija o stradalima. 

U napadu dronova na Uljanovsku oblast ozlijeđeno je osam osoba, objavio je guverner Aleksej Ruski. Naveo je da su u udaru na tu regiju, u kojoj se nalazi velika tvornica elektronike, oštećene industrijska i civilna infrastruktura. 

Ruski državni željeznički operater priopćio je da su električna lokomotiva i prvi vagon putničkog vlaka, koji je prometovao na liniji Moskva - Toljati, oštećeni uslijed onoga što je opisano kao vanjsko uplitanje na dionici pruge u Samarskoj oblasti. U incidentu je ozlijeđen strojovođa, a željeznički je promet na toj liniji privremeno obustavljen. 

Guverner Voronješke oblasti Aleksandar Gusev izjavio je da su snage protuzračne obrane tijekom noći uništile 88 dronova iznad regionalnog središta i još najmanje šest okruga. U Voronježu su ozlijeđene četiri osobe, a oštećeni su stambeni objekti, vozila i industrijski pogoni, dodao je Gusev. 

Reuters nije mogao neovisno provjeriti ove izvještaje, a s ukrajinske strane zasad nema komentara. 

Teme
napad na rafinerije rafinerije rusija rat u ukrajini rusija ukrajina

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