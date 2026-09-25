DVOJE POGINULIH
VIDEO / Veliki noćni ukrajinski napad na Rusiju: Dronovi pogodili rafinerije i vlak, ima mrtvih
U noćnim napadima ukrajinskih dronova na Rusiju poginule su dvije osobe, a pogođene su rafinerija nafte i putnički vlak, objavili su ruski dužnosnici.
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Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su jedinice protuzračne obrane tijekom noći uništile ukupno 592 drona.
Jedan je civil poginuo, a drugi je ranjen kada je ukrajinski dron pogodio kamion u ruskoj Belgorodskoj oblasti, izvijestili su lokalni dužnosnici.
U Permskoj oblasti, u kojoj se nalazi velika rafinerija nafte, guverner Dmitrij Mahonjin izjavio je da je jedan muškarac smrtno stradao tijekom masovnog napada dronova.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2026
Ukrainian long-range drones are striking the Russian oil refinery in Perm pic.twitter.com/k3mTad30bb
Ukrainian An-196 Liutyi long-range drones struck LUKOIL-Permnefteorgsintez (PNOS), a major Russian oil refinery and petrochemical complex in Perm Krai, more than 1,500 km from Ukraine’s border.— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 25, 2026
A Crude Distillation Unit (CDU) was apparently hit. pic.twitter.com/erM3z4v8gJ
Pogođena još jedna rafinerija
Zasebno, guverner južne Rostovske oblasti Juri Sljusar izvijestio je da je nad tom regijom tijekom noći srušeno oko 50 dronova te da je u napadu oštećena rafinerija nafte Novošohtinsk, zbog čega je privremeno obustavila rad. Dodao je da nema informacija o stradalima.
U napadu dronova na Uljanovsku oblast ozlijeđeno je osam osoba, objavio je guverner Aleksej Ruski. Naveo je da su u udaru na tu regiju, u kojoj se nalazi velika tvornica elektronike, oštećene industrijska i civilna infrastruktura.
🇷🇺 “I think they make microchips for missiles, actually.”— Natalka (@NatalkaKyiv) September 25, 2026
Sound on! 🔊
🔥Lady Bavovna paid a visit to the Iskra plant in Ulyanovsk tonight.
The Iskra plant is a defense enterprise that produces important components for weapons, air defense systems, and military equipment.
Just… pic.twitter.com/UtmK7atOyX
Ruski državni željeznički operater priopćio je da su električna lokomotiva i prvi vagon putničkog vlaka, koji je prometovao na liniji Moskva - Toljati, oštećeni uslijed onoga što je opisano kao vanjsko uplitanje na dionici pruge u Samarskoj oblasti. U incidentu je ozlijeđen strojovođa, a željeznički je promet na toj liniji privremeno obustavljen.
Guverner Voronješke oblasti Aleksandar Gusev izjavio je da su snage protuzračne obrane tijekom noći uništile 88 dronova iznad regionalnog središta i još najmanje šest okruga. U Voronježu su ozlijeđene četiri osobe, a oštećeni su stambeni objekti, vozila i industrijski pogoni, dodao je Gusev.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti ove izvještaje, a s ukrajinske strane zasad nema komentara.
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