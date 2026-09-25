Mislim da prostora za dogovor još uvijek ima. Čak i tijekom vikenda mogu se vratiti za stol i postići dogovor. Čak i u slučaju da se ne postigne dogovor tijekom vikenda, nadam se da će se utvrditi popis nužnih poslova, kako grad ne bi bio u potpunosti blokiran u ponedjeljak. Nezamislivo je da se u potpunosti zaustavi gradski prijevoz, saniranje prometnica, odvoz otpada, to je nama apsolutno neprihvatljivo", zaključio je Mišić.