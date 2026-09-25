najavljeni štrajk ZET-ovaca
Mišić: SDP je stranka koja je uvijek na strani radnika, međutim...
Predsjednik Skupštine Grada Zagreba, Matej Mišić, govori o najavljenom štrajku radnika u ZET-u.
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"Sindikati su ustrajni u tome da štrajk započne u ponedjeljak u 3:30. Ovdje smo da kažem stav SDP-a i svoj osoban po pitanju štrajka", kazao je predsjednik zagrebačke gradske Skupštine Matej Mišić na tiskovnoj konferenciji uoči najavljenog štrajka radnika ZET-a.
"Nakon neuspjelih pregovora, sindikati su krajem prošloga tjedna najavili da idu u štrajk. Same brojčane činjenice vezane za Holding i ZET: s 1. 1. 2026., rasla je osnovica 4,4 posto, Holding i ZET ponudili su dodatnih 4,4 posto. Ukupna ponuda bila je nešto malo manje od 9 posto rasta osnovice. Kada to usporedimo s ostavim sindikatima i zaposlenim u javnim službama, Vlada je 2026. nudila triput rast od jedan posto, dakle rast osnovice od tri posto. Za liječnike, učitelje i ostale zaposlene u javnim službama", dodao je.
"Odbijena ponuda od devet posto"
"Što se tiče onih koji dobivaju plaću iz gradskog proračuna, kolektivnim pregovorima dogovoren je rast osnovice od 6,8 posto, što uključuje vatrogasce i odgojitelje u vrtićima", kaže Mišić.
"Odbijena je ponuda od devet posto za sindikate u Holdingu i ZET-u. SDP je stranka koja je uvijek na strani radnika, podržava borbu radnika za dostojanstvenu plaću, za radnička prava, uključujući ona materijalna. Međutim, s druge strane, u Zagrebu godinama naglašavamo da želimo održivost komunalnih usluga, da se teret cijene ne prelije na građane, to bi značilo rast računa. To želimo izbjeći.
Zbog toga, pozivam još jednom Upravu ZET-a, Holdinga, sve reprezentativne sindikate koji započinju sa štrajkom, da se vrate za pregovarački stol, da korigiraju ponude i zahtjeve kako bi se zaštitilo dostojanstvo i radnička prava, ali da taj rast ne bi bio toliki da ugrozi građane i cijenu komunalnih usluga.
Mislim da prostora za dogovor još uvijek ima. Čak i tijekom vikenda mogu se vratiti za stol i postići dogovor. Čak i u slučaju da se ne postigne dogovor tijekom vikenda, nadam se da će se utvrditi popis nužnih poslova, kako grad ne bi bio u potpunosti blokiran u ponedjeljak. Nezamislivo je da se u potpunosti zaustavi gradski prijevoz, saniranje prometnica, odvoz otpada, to je nama apsolutno neprihvatljivo", zaključio je Mišić.
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