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gastronomska ekstravagancija

Ovo su najskuplje delicije na Oktoberfestu: Cijene će vas šokirati

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 18:49
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Oktoberfest UNSPLASH
Jahanzeb Ahsan on Unsplash

Posjetitelji münchenskog Oktoberfesta i ove godine mogu birati između tradicionalnih festivalskih jela i iznimno skupih specijaliteta. Među najskupljima se posebno ističe ponuda restorana Käfers Wiesnschänke, gdje 500 grama carskog kavijara stoji nevjerojatnih 1850 eura.

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Uz kavijar se poslužuju mali blini, krumpirova pjena i kiselo vrhnje iz Andechsa.

Tko želi isprobati ovu luksuznu deliciju, ali ne želi potrošiti gotovo dvije tisuće eura, može naručiti i manju porciju. 250 grama košta 875 eura, dok se 15 grama prodaje za 59,50 eura.

Na jelovniku je i originalna limena kutija s otprilike 1,6 do 1,8 kilograma kavijara, no cijena za tu količinu dostupna je samo na upit. Uz nju kupci dobivaju i sedefnu žličicu s kožnom vrpcom, a na zahtjev se mogu dodati i inicijali, piše Fenix.

Wagyu govedina 410 eura

Kavijar nije jedini luksuzni specijalitet koji se nudi na Oktoberfestu. U Käfers Wiesnschänke za 410 eura može se naručiti i 1,6 kilograma Wagyu govedine iz Australije.

Isti iznos prošle se godine tražio za 1,2 kilograma tomahawk odreska, koji je tada bio predstavljen kao meso japanskog Wagyu goveda.

U usporedbi s ovim specijalitetima, klasična mesna jela djeluju znatno pristupačnije, iako ni njihove cijene nisu male.

U Ochsenbratereiju odrezak od volovskog filea stoji 54,20 eura, dok se u Schützenfestzelzu rib-eye naplaćuje 45 eura. Goveđa rebra stoje 37,50 eura.

Ni pola patke nije jeftino. U Käfers Wiesnschänke cijena iznosi 45,50 eura, u Weinzeltu 44 eura, a u Löwenbräu-Festzelzu i Marstall-Festzelzu 39,50 eura.

Oktoberfest traje do 4. listopada

Ovogodišnji Oktoberfest počeo je 19. rujna i traje do 4. listopada na münchenskoj Theresienwiese. Festival se ove godine održava 191. put.

Oktoberfest je još 1872. godine premješten iz listopada u rujan kako bi posjetitelji imali više dnevnog svjetla i veće šanse za povoljnije vrijeme.

Prošle je godine festival privukao oko 6,5 milijuna posjetitelja, a i ovogodišnja ponuda ponovno pokazuje koliko se na Oktoberfestu, osim tradicionalne hrane i piva, može pronaći i prava gastronomska ekstravagancija.

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