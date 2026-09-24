NIJE SPREMIŠTE ZA SVE
Koje predmete ne biste trebali držati na balkonu?
Balkon se često koristi kao dodatni prostor za odlaganje stvari, no neke predmete zbog sigurnosti i mogućih oštećenja ipak ne bi trebalo držati na otvorenom.
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Balkon mnogima služi kao mjesto za odmor, ispijanje jutarnje kave ili boravak na svježem zraku, ali zbog manjka prostora često postaje i spremište za razne predmete. Ipak, nije sve što imamo u domu prikladno za držanje na otvorenom, osobito ako je izloženo suncu, kiši i visokim temperaturama.
Neki se predmeti zbog vremenskih uvjeta mogu oštetiti, dok drugi mogu predstavljati opasnost od požara ili ugroziti sigurnost ljudi. Zbog toga ih je bolje držati u zatvorenom prostoru, piše Klix.
Električni roštilji
Iako balkon može izgledati kao praktično mjesto za roštiljanje, električni roštilji nisu uvijek siguran izbor, posebno u stambenim zgradama. Visoke temperature, dim i mogućnost požara predstavljaju dodatni rizik, a u nekim zgradama korištenje roštilja na balkonima nije dopušteno.
Grijalice
Vanjske grijalice također mogu biti problem ako se na balkonu drže bez odgovarajuće zaštite. Ako padnu, dođu u kontakt s drugim predmetima ili budu izložene vodi, može doći do kvara, kratkog spoja ili požara. Osim toga, stalna izloženost kiši i drugim vremenskim uvjetima može im skratiti vijek trajanja.
Veliki kućanski uređaji
Balkon se ponekad koristi kao privremeno mjesto za stare hladnjake, perilice rublja ili sušilice, no takvi uređaji nisu namijenjeni dugotrajnom boravku na otvorenom. Osim što zauzimaju puno prostora i predstavljaju dodatno opterećenje za balkon, vlaga može oštetiti njihove električne komponente te uzrokovati hrđu ili plijesan.
Uređaji s litijskim baterijama
Električni romobili, baterije za električni alat i drugi uređaji koji koriste litij-ionske baterije ne bi se trebali ostavljati na mjestima izloženima izravnom suncu. Visoke temperature mogu dovesti do pregrijavanja baterije i povećati opasnost od požara.
Stakleni predmeti
Čaše, boce, ukrasni predmeti i drugi stakleni proizvodi također mogu predstavljati rizik na balkonu. Promjene temperature mogu uzrokovati njihovo pucanje, dok ih jak vjetar ili nevrijeme mogu prevrnuti i dovesti do pada s visine. Osim mogućeg loma, takvi predmeti mogu ugroziti ljude koji se nalaze ispod balkona.
Zapaljive tekućine
Benzin, petrolej i druge zapaljive tekućine ne bi trebalo držati na balkonu. Visoke temperature i izravna izloženost suncu mogu povećati rizik od curenja i zapaljenja, zbog čega ih treba skladištiti na odgovarajućem i sigurnom mjestu.
Plinske boce
Poseban oprez potreban je i kod plinskih boca. Izloženost visokim temperaturama može povećati tlak unutar boce, dok eventualno curenje plina predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Zato ih nije preporučljivo držati na mjestima gdje su izložene izravnom suncu i visokim temperaturama.
Prije nego što balkon pretvorite u dodatno spremište, dobro je razmisliti što se na njemu zaista može sigurno držati.
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