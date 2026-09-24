Tražite topliji odmor u listopadu? Ovo je 10 europskih destinacija gdje vas čeka najviše sunca

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Ljeto je završilo, ali to ne znači da se treba oprostiti od sunca i visokih temperatura. Potraga za toplim jesenskim odmorom posljednjih je tjedana naglo porasla – broj Google pretraga za "odmor u listopadu" dosegnuo je oko 80.000 u samo mjesec dana, što je 28 posto više nego prethodnog mjeseca.

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Kompanija Solmar Villas analizirala je 105 europskih destinacija kako bi utvrdila gdje se tijekom listopada i studenoga može očekivati najugodnije vrijeme. U obzir su uzeti temperatura, vjerojatnost kiše, ali i cijene avionskih karata.

Prema njihovoj analizi, Cipar je uvjerljivo najbolji izbor za ljubitelje jesenskog sunca. Čak prva četiri mjesta na ljestvici zauzimaju ciparski gradovi, gdje se temperature tijekom jeseni najčešće kreću između 24 i 29 stupnjeva, piše Euronews.

„Iako ne možemo predvidjeti vrijeme, ovi su podaci najbliže što možemo doći određivanju najboljih mjesta za savršen jesenski odmor na suncu”, rekla je Sharon Bradbury iz Solmar Villasa.

Cipar dominira ljestvicom

Na prvom mjestu našla se Ayia Napa, poznata po brojnim plažama. Tijekom jeseni ondje je znatno mirnije nego u vrhuncu turističke sezone, a od rujna do studenoga u prosjeku ima samo 2,3 kišna dana mjesečno.

Drugo mjesto zauzima Limassol, koji kombinira gradski život, plaže i brojne prirodne staze. Grad je poznat i kao popularno odredište za ljubitelje jedrenja i jahti.

Na trećem mjestu je Larnaca, mirniji lučki grad s poznatom šetnicom Finikoudes, uz koju se proteže pješčana plaža okružena palmama.

Četvrti je Paphos, koji će posebno privući ljubitelje povijesti. Njegov arheološki park nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, a među najpoznatijim atrakcijama su rimski ostaci i impresivni podni mozaici.

Kanari za one koji žele pobjeći od kiše

Za putnike kojima je najvažnije izbjeći kišne dane, na ljestvici se dobro kotiraju Kanarski otoci.

Lanzarote je na šestom, a Fuerteventura na sedmom mjestu. Na oba otoka prosječne najviše temperature dosežu oko 26 stupnjeva.

Lanzarote nudi više od 150 kilometara pješčanih plaža i tirkizno more, dok je Fuerteventura poznata po vulkanskim krajolicima, planinama i neobičnim stjenovitim formacijama.

Grčka i Malta također su na popisu

Peto mjesto zauzima Atenska rivijera, oko 70 kilometara duga obalna zona s plažama, uvalama i brojnim restoranima uz more.

Slijede Rodos na osmom i Kos na devetom mjestu. Rodos privlači povijesnom starom gradskom jezgrom i jednom od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradskih cjelina na svijetu, dok Kos nudi planinska naselja s panoramskim pogledom na otok.

Deseto mjesto pripalo je Malti, koja je posljednjih godina posebno zanimljiva ljubiteljima filmskih i televizijskih lokacija. Stari grad Mdina poslužio je kao kulisa za pojedine scene serije Igra prijestolja, a gradske zidine pružaju širok pogled na otok.

10 najboljih europskih destinacija za jesensko sunce Ayia Napa, Cipar Limassol, Cipar Larnaca, Cipar Paphos, Cipar Atenska rivijera, Grčka Lanzarote, Španjolska Fuerteventura, Španjolska Rodos, Grčka Kos, Grčka Malta