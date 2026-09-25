OBJAVLJENA LJESTVICA
Ovo su najmoćnije putovnice svijeta: Gdje se nalazi Hrvatska?
Nova ljestvica pokazuje koje putovnice svojim vlasnicima omogućuju najviše slobode putovanja, a na vrhu se našla jedna europska zemlja.
Oglas
Nova analiza platforme Passport Reports donosi ljestvicu putovnica prema slobodi putovanja koju pružaju njihovim vlasnicima. U obzir je uzet broj odredišta u koja se može putovati bez vize, uz elektroničko odobrenje putovanja (ETA) ili uz vizu koja se dobiva po dolasku, kao i broj zemalja za koje je vizu potrebno ishoditi prije putovanja.
Na prvom mjestu svjetske ljestvice nalaze se Ujedinjeni Arapski Emirati, a slijedi ih Singapur. Četvrto mjesto pripalo je Maleziji, dok se među pet najmoćnijih putovnica našla i jedna europska država.
Španjolska najjača u Europi
Španjolska je zauzela treće mjesto na svjetskoj ljestvici i prva je među europskim državama, s indeksom mobilnosti od 174.
Španjolskim državljanima bez vize je dostupan ulazak u 121 zemlju, dok u još 42 države mogu dobiti vizu po dolasku. Za 11 zemalja potrebno im je elektroničko odobrenje putovanja, dok je za 24 države potrebna viza prije putovanja.
Na petom mjestu nalazi se Luksemburg, čiji indeks mobilnosti također iznosi 173. Njegovi državljani bez vize mogu putovati u 122 destinacije, dok u 41 državu mogu ući uz vizu po dolasku. Za 10 zemalja potrebna im je ETA, a za 25 viza prije putovanja.
Hrvatska nije među prvih 15 putovnica
Belgija i Francuska dijele šesto mjesto, također s indeksom mobilnosti 173. Njihovi državljani bez vize mogu u 121 zemlju, u 41 državu mogu dobiti vizu po dolasku, dok je za 11 destinacija potrebna ETA, a za 25 viza.
Sedmo mjesto zauzimaju Danska, Finska, Njemačka, Italija, Nizozemska i Švedska. Njihovi građani bez vize mogu putovati u 120 odredišta, u 42 države mogu dobiti vizu po dolasku, za 11 zemalja potrebna im je ETA, dok je za 25 država potrebna viza.
Na osmom mjestu je Grčka, Portugal i Švicarska dijele deveto, a Austrija zauzima deseto mjesto. Slijede Norveška, Irska, Japan i Malta, dok su Mađarska i Poljska na 15. mjestu.
Hrvatska se nije našla među prvih 15 putovnica na ovoj ljestvici.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas