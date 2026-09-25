Ovo su najmoćnije putovnice svijeta: Gdje se nalazi Hrvatska?

Nova analiza platforme Passport Reports donosi ljestvicu putovnica prema slobodi putovanja koju pružaju njihovim vlasnicima. U obzir je uzet broj odredišta u koja se može putovati bez vize, uz elektroničko odobrenje putovanja (ETA) ili uz vizu koja se dobiva po dolasku, kao i broj zemalja za koje je vizu potrebno ishoditi prije putovanja.