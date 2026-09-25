Troskotu neće skinuti imunitet zbog privatne tužbe za klevetu

U nastavku Teufelova zahtjeva citiraju se Troskotove riječi da je „to osoba koja je zaposlena u C.I.O.S.-u kao član Uprave ili CE-ZA-R-u, ali zapravo je isto, ali je i kao takav stavljen u Hrvatsku gospodarsku komoru gdje on zapravo zapovijeda, odnosno, tamo se donose odluke u kojoj je bila kompanija Metis koja je ovdje iskipala taj otpad”.