ODLUKA MIP-A
Troskotu neće skinuti imunitet zbog privatne tužbe za klevetu
Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) u petak je jednoglasno uskratilo odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Mostova zastupnika Zvonimira Troskota jer je riječ o privatnoj tužbi za klevetu, za koju MIP, u pravilu, ne skida imunitet.
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Predsjednik MIP-a Robert Jankovics izvijestio je da je privatni tužitelj Željko Teufel zatražio da se Troskotu skine imunitet zbog klevete.
U svom zahtjevu Teufel je naveo da je Troskot 15. srpnja ove godine u Ličkom Osiku na konferenciji za novinare izjavio „da je Željko Teufel osoba koju bi trebao ispitati USKOK i, ako nije, naše je pitanje zašto je ta istraga stala”.
U nastavku Teufelova zahtjeva citiraju se Troskotove riječi da je „to osoba koja je zaposlena u C.I.O.S.-u kao član Uprave ili CE-ZA-R-u, ali zapravo je isto, ali je i kao takav stavljen u Hrvatsku gospodarsku komoru gdje on zapravo zapovijeda, odnosno, tamo se donose odluke u kojoj je bila kompanija Metis koja je ovdje iskipala taj otpad”.
Teufel smatra da je riječ o navodima prenošenim putem medija, čime su postali dostupni većem broju osoba pa je time nanesena šteta ugledu i časti privatnog tužitelja.
MIP je, sukladno dosadašnjoj praksi, uskratio odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Troskota po privatnoj tužbi zbog klevete, uz napomenu privatnom tužitelju da ga ta odluka ne sprječava da nastavi s kaznenim postupkom po isteku Troskotova zastupničkog mandata.
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