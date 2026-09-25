Roksandić: Uvođenjem ekocida u kazneno pravo smo napravili velik iskorak, druge zemlje bi se trebale povesti za Hrvatskom

"Naš Kazneni zakon je, s jedne strane, izvrstan zakon. Među prvim smo državama, uz Italiju, koje pružaju zaštitu od zlouporabe umjetne inteligencije. Štitimo ranjive osobe, ne samo djecu nego i starije osobe. U puno djela smo u kaznenom zakonu napravili dobru stvar", rekla je Roksandić.