ZBOG VALA POGUBLJENJA
VIDEO / Masovni štrajk glađu u najvećem iranskom zatvoru. Zatvorenici si zašili usne
Više od 1.500 zatvorenika osuđenih na smrt u najvećem iranskom zatvoru pokrenulo je masovni štrajk glađu zbog naglog porasta pogubljenja, a neki su u znak prosvjeda zašili vlastite usne.
Zatvorenici u najvećem iranskom zatvoru zašili su vlastite usne dok se stotine njih pridružilo masovnom štrajku glađu zbog porasta broja pogubljenja povezanih s kaznenim djelima vezanima uz drogu i optužbama koje proizlaze iz protuvladinih prosvjeda.
Štrajk glađu, u kojem sudjeluje najmanje 1.500 zatvorenika osuđenih nasmrtnu kaznu u zatvoru Ghezel Hesar pokraj Teherana, započeo je prije dva tjedna nakon što je šest muškaraca osuđenih zbog kaznenih djela povezanih s drogom premješteno u samice uoči mogućeg pogubljenja, navode iranske organizacije za zaštitu ljudskih prava.
Na videosnimkama koje su objavile organizacije za ljudska prava u egzilu vide se zatvorenici kako sjede u zatvorskom hodniku, drže transparente s natpisom "Ne pogubljenjima" i uzvikuju "Budite naš glas", piše Guardian.
Na jednoj od uznemirujućih snimki zatvorenik se obraća kameri i govori da je zašio usne jer, šest dana nakon početka štrajka glađu, nijedan zatvorski službenik nije reagirao na njihov prosvjed.
Na snimci se potom vidi kako drugi zatvorenik iglom i koncem zašiva njegove usne. U drugom videu jedan zatvorenik poziva na hitnu liječničku pomoć za osobe čije se zdravstveno stanje, kako tvrdi, pogoršava. "Čuvari ne žele otvoriti vrata kako bismo ih odveli u zatvorsku ambulantu", kaže.
Ovaj prosvjed posljednji je čin otpora u kampanji zatvorenika protiv smrtne kazne koja je započela u siječnju 2024. godine, a proširila se na zatvore diljem Irana usporedno s naglim porastom broja pogubljenja.
Broj pogubljenja ove je godine znatno porastao tijekom rata sa Sjedinjenim Državama, zbog čega su obitelji osuđenika na smrt i organizacije za ljudska prava upozorile na sve ozbiljniju krizu ljudskih prava u zemlji.
'Kad god prijetnja rata nad režimom barem malo oslabi, režim postaje još brutalniji'
Proteklog vikenda Donald Trump iznenada je odustao od planirane dvotjedne kampanje bombardiranja, ali je zaprijetio da će ponovno pokrenuti vojne udare ako pregovori s Teheranom ne donesu napredak.
Jedan izvor iz Teherana rekao je: "Kad god prijetnja rata nad režimom barem malo oslabi, režim postaje još brutalniji." Dodao je da je jedan zatvorenik pogubljen 6. travnja, na dan kada su SAD i Iran postigli dogovor o prekidu vatre. "Broj pogubljenja zapravo je porastao otkako je rat navodno završio."
Prema podacima nevladine organizacije Iran Human Rights (IHRNGO) sa sjedištem u Oslu, ove su godine izvršena najmanje 424 pogubljenja, dok se stotine ljudi i dalje nalaze na smrtnoj kazni. Većina pogubljenja izrečena je u predmetima povezanim s drogom.
Iranske vlasti u utorak su objesile dvojicu muškaraca osuđenih zbog "vođenja rata protiv Boga", nakon što su proglašeni odgovornima za smrt dvojice policajaca tijekom protuvladinih prosvjeda. Ove je godine pogubljeno ukupno 26 osoba povezanih s prosvjedima održanima u siječnju.
'Samo lani je zbog kaznenih djela povezanih s drogom obješeno najmanje 795 ljudi'
Direktor IHRNGO-a Mahmood Amiry-Moghaddam rekao je da su osobe osuđene na smrt zbog kaznenih djela povezanih s drogom među najranjivijim i najmanje vidljivim zatvorenicima.
"Samo prošle godine zbog kaznenih djela povezanih s drogom obješeno je najmanje 795 ljudi, gotovo bez ikakve međunarodne reakcije i uz vrlo malo domaćih ili kampanja na društvenim mrežama koje bi pokušale spriječiti njihova pogubljenja. Pokretanjem ovog prosvjeda zatvorenici u Ghezel Hesaru preuzimaju iznimno velik rizik. Znaju da ih vlasti mogu pogubiti u bilo kojem trenutku, ali su ipak odlučili podići glas u nadi da će ih međunarodna zajednica napokon čuti i povećati političku cijenu ovih pogubljenja", rekao je.
Prema navodima Amnesty Internationala, revolucionarni sudovi, koji odlučuju o predmetima nacionalne sigurnosti i kaznenim djelima povezanim s drogom, nisu neovisni te redovito izriču stroge kazne, uključujući smrtnu kaznu, nakon izrazito nepravednih suđenja.
'Gdje se još u svijetu čovjeku oduzima život zbog prve pogreške?'
U poruci koju je prenio Guardian jedan od prosvjednika osuđenih na smrt rekao je: "Mi smo zatvorenici koji su počinili takve pogreške samo kako bi mogli priuštiti osnovne životne potrebe i duboko žalimo zbog svojih postupaka. Gdje se još u svijetu čovjeku oduzima život zbog prve pogreške?"
Sličan prosvjed održan je u tom zatvoru u listopadu 2025. godine, kada je više od 1.500 zatvorenika šest dana štrajkalo glađu, što je dovelo do rijetkog posjeta predstavnika vlasti. Aktivisti, međutim, tvrde da se uvjeti od tada nisu poboljšali.
Odvjetnik za ljudska prava Moein Khazaeli iz pravnog savjetovališta Dadban izjavio je da se pogubljenja i dalje provode nakon nepravednih suđenja u predmetima povezanima s drogom.
"U mnogim slučajevima optuženi nemaju pristup odvjetniku niti stvarnu mogućnost obrane. Postoje i slučajevi u kojima su optužbe izmišljene protiv pripadnika etničkih manjina ili ljudi koji žive u siromaštvu", rekao je Khazaeli.
Dodao je da su "smrtne kazne koje izriču revolucionarni sudovi kršenje ljudskih prava, ali i iranskih zakona."
'I same vlasti više su puta priznale da pogubljenja nisu uspjela spriječiti trgovinu drogom niti njezinu konzumaciju'
Istodobno raste i broj pogubljenja političkih zatvorenika te osoba uhićenih nakon siječanjskih protuvladinih prosvjeda. Amiry-Moghaddam tvrdi da su mnoge smrtne kazne donesene na temelju priznanja iznuđenih mučenjem.
"Islamska Republika nema legitimno opravdanje za primjenu smrtne kazne za kaznena djela povezana s drogom. To nije zahtjev islama, a i same vlasti više su puta priznale da pogubljenja nisu uspjela spriječiti trgovinu drogom niti njezinu konzumaciju. Naprotiv, i trgovina drogom i ovisnost nastavili su rasti tijekom godina. Osobe osuđene na smrt rijetko su veliki krijumčari, nego su najčešće kuriri na najnižoj razini, koje se zbog siromaštva angažira za malu naknadu. Mnogi su osuđeni isključivo na temelju priznanja iznuđenih mučenjem", rekao je.
Obitelji zatvorenika osuđenih na smrt u Ghezel Hesaru organizirale su prosvjede ispred zatvora kako bi pružile potporu svojim bližnjima, no izvori tvrde da su vlasti njihov skup nasilno rastjerale.
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