VIDEO / Masovni štrajk glađu u najvećem iranskom zatvoru. Zatvorenici si zašili usne

"Samo prošle godine zbog kaznenih djela povezanih s drogom obješeno je najmanje 795 ljudi, gotovo bez ikakve međunarodne reakcije i uz vrlo malo domaćih ili kampanja na društvenim mrežama koje bi pokušale spriječiti njihova pogubljenja. Pokretanjem ovog prosvjeda zatvorenici u Ghezel Hesaru preuzimaju iznimno velik rizik. Znaju da ih vlasti mogu pogubiti u bilo kojem trenutku, ali su ipak odlučili podići glas u nadi da će ih međunarodna zajednica napokon čuti i povećati političku cijenu ovih pogubljenja", rekao je.