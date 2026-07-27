pukovnik milan došen za n1
Hrvatski piloti pomažu na najzahtjevnijim požarištima. "Biramo najbolje od najboljih. Bitno je iskustvo i smirenost"
N1 Hrvatska
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27. srp. 2026. 12:02
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Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je govorio o pomoći hrvatskih vatrogasaca u gašenju ogromnog požara u Francuskoj.
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