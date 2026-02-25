Više od 1700 Afrikanaca zbog civilnog posla došlo u Rusiju, sada su na bojištu

Ablakwa je izrazio solidarnost s Ukrajinom i pozvao na prekid vatre kako bi se okončao rat, koji je u utorak obilježio četvrtu godišnjicu. Rekao je da će zatražiti od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da oslobodi dvojicu ganskih ratnih zarobljenika koji su zarobljeni boreći se za Rusiju.