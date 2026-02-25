Milanović: Želimo li da Izrael bude gospodar najintimnijih informacija o sigurnosti Srbije i Hrvatske?

Zoran Milanović dao je izjavu za medije i komentirao Anušićev posjet Izraelu i vojnu suradnju dvije zemlje: "U ovakvim okolnostima suradnje s Izraelom, što se tiče Hrvatske vojske, nema. To je zvjerska politika i vojska koja je odgovorna za najgore ratne zločine prema slabijima od sebe, to je kukavički. S takvom vojskom, Hrvatska vojska neće surađivati, osjećam to kao svoj moralni poziv i kao nekakvu vrstu kvazi-dušebrižnika, nećemo u paklu završiti. Sve ono što nam treba postoji drugdje, Izrael nije pouzdan partner, da se ne lažemo. Probali su nam uvaliti one američke avione, netko iz vlasti je uporno jahao na tome, a pokušali su nam uvaliti robu za koju nemaju licencu. Neki političari koji vole urlati na koncertima imaju fetiš prema ovakvom Izraelu, ja nemam. Dok je ovako, neće biti nikako."