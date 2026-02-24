nove tenzije
Redžepović o suradnji s Izraelom: Sjetite se kako su namagarčili našu Vladu.... Nisu nam saveznici
Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o odlasku ministra Ivana Anušića u Izrael te napetostima na relaciji predsjednik-premijer zbog suradnje s izraelskom vojskom i vojnom industrijom.
Podsjetimo, ministar obrane Ivan Anušić boravi u Izraelu.
"Državu Izrael posjetio sam kao potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske i ministar obrane. Riječ je o suradnji na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije", napisao je na društvenim mrežama nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović poslalo priopćenje u kojem je napisao da OSRH neće surađivati s izraelskom vojskom te pozvao Vladu da obustavi sve dogovore.
Odgovor je stigao i od premijera Plenkovića koji je naveo da "pitanje obrambene industrije nije u nadležnosti predsjednika Milanovića."
"Politika treba biti jedinstvena"
Redžepović je istaknuo da Hrvatska nema jedinstvenu obrambenu politiku: "Koji je razlog posjeta možemo nagađati, službeno je to uspostava vojno-tehničke suradnje, ali neki smatraju da je to pokušaj da se ublaži koketiranje s ustaštvom proteklih mjeseci u Hrvatskoj. Politika treba biti jedinstvena i mora imati svoj cilj."
"Izraelska obrambena industrija je izuzetno razvijena i daleko razvijenija od Hrvatske. Imamo negativna iskustva u suradnji s Izraelom, sjetite se kako su Izraelci namagarčili našu Vladu kada su uvjeravali da će Amerikanci dati suglasnost da se prodaju avioni F16 Barak Hrvatskoj. To ne opravdava našu stranu koja nije razumjela taj problem. Izrael nije naš saveznik. Svaka nabava koja bi dolazila iz Izraela je predmet političke volje vlade u Izraelu. U trenutku kada se stvara vojni Schengen u Europi otvarate suradnju s državom gdje trebate imate političku suglasnost da bi nešto napravili", dodao je.
"Sumnjam da bi Izrael davao nama neku najsuvremeniju tehnologiju. Postoji puno otvorenih pitanja u oblicima te suradnje. Je li moguće to implementirati bez suglasnosti vrhovnog zapovjednika Milanovića? Ne. Ako on izda zapovijed, a vojska ne koristi te sustave, to je zapovijed Vrhovnog zapovjednika i tu nema diskusije", ističe.
"Milanoviću je meta premijer"
Redžepović smatra da Vladi ne treba vojska kada donosi takve vrste političkih odluka: "Predsjednik je u drugom mandatu vrlo šutljiv što se tiče odnosa prema MORH-u i Anušića, meta mu je premijer, a Anušića je poštedio svih negativnih komentara koje je imao o prethodnom ministru. Sada se aktivirao, zašto? To moramo njega pitati."
"Presudan je osobni sukob"
Ima li obrambene suradnje bez političke suradnje?
"Što god se dogovori tamo, ne može se implementirati bez Milanovića ovdje po pitanju Hrvatske vojske. Koji je cilj posjete? To ne znam. Obrambena suradnja može bez političke, ali to nije pravi i demokratski okvir. Vanjska i obrambena politika moraju biti jedinstvene. Ovo je dokaz nejedinstva i nesposobnosti čelnika. Presudan je osobni sukob dva čelna čovjeka, nažalost", tvrdi analitičar.
