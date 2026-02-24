Redžepović o suradnji s Izraelom: Sjetite se kako su namagarčili našu Vladu.... Nisu nam saveznici

"Izraelska obrambena industrija je izuzetno razvijena i daleko razvijenija od Hrvatske. Imamo negativna iskustva u suradnji s Izraelom, sjetite se kako su Izraelci namagarčili našu Vladu kada su uvjeravali da će Amerikanci dati suglasnost da se prodaju avioni F16 Barak Hrvatskoj. To ne opravdava našu stranu koja nije razumjela taj problem. Izrael nije naš saveznik. Svaka nabava koja bi dolazila iz Izraela je predmet političke volje vlade u Izraelu. U trenutku kada se stvara vojni Schengen u Europi otvarate suradnju s državom gdje trebate imate političku suglasnost da bi nešto napravili", dodao je.