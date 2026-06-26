Više od dva milijuna ljudi bježi pred tajfunom: Japan organizirao masovne evakuacije

U sjevernom tajvanskom gradu Hsinchuu, sjedištu najvećega svjetskog ugovornog proizvođača čipova TSMC-a, uredi i škole zatvoreni su od podneva TSMC je u izjavi priopćio da je poduzeo mjere u svim svojim tajvanskim pogonima kako bi se pripremio za kišu i da njegove tvornice rade normalno. Oko 6 milijuna ljudi živi u četiri pogođena područja Tajvana. U dijelovima pretežno ruralnog Pingtunga od četvrtka je palo gotovo metar kiše po četvornom metru.