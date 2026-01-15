Više zemalja poziva svoje građane da napuste Iran

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ujedinjeno Kraljevstvo privremeno je zatvorilo svoje veleposlanstvo u Teheranu i evakuiralo osoblje, dok su Italija i Poljska pozvale svoje državljane da napuste Iran, navodeći sve veće sigurnosne rizike dok se vlasti suočavaju s najgorim nemirima u zemlji usred američkih prijetnji intervencijom.

"Privremeno smo zatvorili britansko veleposlanstvo u Teheranu, ono će sada raditi na daljinu. Savjeti Ministarstva vanjskih poslova za putovanja sada su ažurirani", rekao je glasnogovornik britanske vlade.

Britanski veleposlanik i svo konzularno osoblje evakuirani su na temelju sigurnosne procjene i odluke o davanju prioriteta sigurnosti osoblja, rekao je britanski dužnosnik.

Britanija i Sjedinjene Države povukle su dio osoblja iz baza na Bliskom istoku nakon što je visoki iranski dužnosnik rekao da je Teheran upozorio susjede da će napasti američke baze ako Washington napadne.

Italija je pak obnovila apel svojim građanima da napuste Iran zbog sigurnosne situacije u zemlji, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova u srijedu. Dodalo je da je u Iranu oko 600 Talijana, većina u Teheranu.

"U regiji se nalazi više od 900 pripadnika talijanskih oružanih snaga, uključujući oko 500 pripadnika u Iraku i 400 u Kuvajtu, gdje se poduzimaju mjere opreza za zaštitu vojnog osoblja", priopćilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova.

Ministar vanjskih poslova Antonio Tajani održao je sastanak sa skupinom talijanskih veleposlanika i predstavnika Ministarstva obrane i obavještajnih službi.

"Potvrđen je stav Italije o čvrstoj osudi nasilnog suzbijanja demonstracija i ozbiljnih kršenja ljudskih prava", priopćilo je ministarstvo.

Poljska je također poručila svojim građanima da odmah napuste Iran.

"Ministarstvo vanjskih poslova potiče na trenutni odlazak iz Irana i savjetuje protiv svih putovanja u ovu zemlju", navodi se u objavi na platformi X.