MINISTAR UPOZORIO
Vojna sila poslala zastrašujuću poruku: "Sjena rata kuca na europska vrata"
Ujedinjeno Kraljevstvo "ubrzano razvija" planove kako bi cijelu zemlju pripremilo za mogući izbijanje rata, izjavio je ministar obrane.
Naglašavajući ulogu koju bi civili morali imati u velikom sukobu, Al Carns rekao je da vojske, mornarice i zračne snage reagiraju na krize, ali da "ratove dobivaju društva, industrije i gospodarstva".
"Sjena rata ponovno kuca na vrata Europe. To je realnost. Moramo biti spremni da ga odvratimo", rekao je, a prenosi Sky News.
Izjave su uslijedile nakon što je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u četvrtak poručio saveznicima da se Europa mora pripremiti za mogući sukob s Rusijom razmjera "kakve su podnijeli naši djedovi i pradjedovi", aludirajući na Prvi i Drugi svjetski rat.
Kao pokazatelj razine prijetnje, Velika Britanija je u petak otkrila da je razina neprijateljskih obavještajnih aktivnosti – poput špijunaže, hakiranja i fizičkih prijetnji – usmjerenih protiv njezinih oružanih snaga i Ministarstva obrane porasla za više od 50 posto u posljednjih godinu dana.
Sumnja se da su glavni počinitelji Rusija, Kina, Iran i Sjeverna Koreja.
Nova protuobavještajna jedinica
Vlada pokreće novu protuobavještajnu jedinicu u području obrane kako bi ojačala sposobnost otkrivanja i ometanja obavještajnih operacija neprijateljskih država.
Također je odlučeno da se unaprijede špijunske sposobnosti Ministarstva obrane objedinjavanjem različitih vojnih obavještajnih grana – kopnene vojske, mornarice i zrakoplovstva – kao i Obrambene obavještajne službe, u novu organizaciju pod nazivom Vojne obavještajne službe (Military Intelligence Services).
Kratica „MI” ista je kao u nazivima MI5 i MI6, britanskih domaćih i vanjskih obavještajnih agencija.
Gospodin Carns, bivši pukovnik specijalnih snaga, posjetio je RAF Wyton, strogo povjerljivu vojnu špijunsku bazu u Cambridgeshireu, zajedno s drugom ministricom obrane Louise Sandher-Jones i skupinom novinara, kako bi najavio organizacijske promjene.
No, povećanje spremnosti profesionalnih oružanih snaga samo je jedan dio pripreme države za mogući sukob.
Nakon što je Francuska upozorila svoje građane da bi mogli izgubiti djecu u ratu s Rusijom,Sky News upitao je Carnsa smatra li da je potrebno učiniti više kako bi se britansku javnost informiralo o žrtvama koje bi se od nje mogle tražiti u slučaju rata.
Ministar je odgovorio: „Trenutačno se odvija velik opseg rada između nas [Ministarstva obrane], Ureda vlade i pristupa koji uključuje cijelo društvo – o tome što sukob znači i koja je uloga svakoga u društvu ako bismo krenuli u rat i u razdoblju koje mu prethodi.”
"Svi moraju znati koja je njihova uloga"
Dodao je: „Zajednički, svi moraju znati koja je njihova uloga ako se nađemo u egzistencijalnoj krizi, čega moraju biti svjesni, što trebaju učiniti, a što ne smiju činiti, te kako mobilizirati naciju da podrži vojni napor.
Ne radi se samo o raspoređivanju vojske, nego i o zaštiti svakog centimetra vlastitog teritorija. Taj posao traje i sada, ubrzano se razvija. Moramo se kretati što brže kako bismo osigurali da su te mjere čvrsto postavljene.”
Ujedinjeno Kraljevstvo nekoć je imalo sveobuhvatan plan prijelaza iz mira u rat.
Razvijan desetljećima, Vladin ratni priručnik (Government War Book) sadržavao je upute za svaki dio društva – od vojske i policije do škola, bolnica pa čak i umjetničkih galerija.
Međutim, ovaj opsežan i skup sustav pripremljenosti tiho je ukinut nakon završetka Hladnog rata.
Carnsove izjave upućuju na to da bi se neka moderna verzija te doktrine mogla ponovno uvesti.
Komuniciranje promijenjene sigurnosne stvarnosti javnosti također se smatra ključnim.
Ministar obrane rekao je da mnogi ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu ne vide, ne čuju niti osjećaju opasnosti, iako rat Rusije u Ukrajini bjesni i utječe, primjerice, na cijene goriva.
„Moramo to približiti ljudima kako bi razumjeli – ne da ih plašimo, nego da budemo realni – odakle prijetnje dolaze i zašto su obrana i pristup koji uključuje cijelo društvo toliko važni”, zaključio je.
