Što znače naljepnice na jabukama i koje treba izbjegavati?

Nutricionistički stručnjak objasnio je što zapravo znače brojevi na naljepnicama voća i koje su jabuke sigurnije za kupnju.
Oglas
Prema jednom nutricionistu, "većina jabuka premazana je voskom, ali problem nastaje kada broj na naljepnici počinje s tri ili četiri – to znači da nisu organske.”
Broj koji biste trebali tražiti je devet.
Ako naljepnica počinje s tri ili četiri, to znači da "sam vosak nije prirodan, može biti toksičan i skriva sve pesticide kojima je jabuka poprskana. Ako počinje s devet, organska je i puno sigurnija,” dodao je, a prenosi Express.
Rizik se može ublažiti i smanjiti količina pesticida tako da "uzmete par litara vode, umiješate žličicu sode bikarbone i u tome namočite jabuke 15 minuta.”
Nakon toga ih treba izvaditi i dobro izribati tvrdom četkom - to bi trebalo ukloniti oko 90% površinskih pesticida.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas