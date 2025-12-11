Oglas

Što znače naljepnice na jabukama i koje treba izbjegavati?

N1 Info
11. pro. 2025. 14:24
Pixabay/ilustracija

Nutricionistički stručnjak objasnio je što zapravo znače brojevi na naljepnicama voća i koje su jabuke sigurnije za kupnju.

Prema jednom nutricionistu, "većina jabuka premazana je voskom, ali problem nastaje kada broj na naljepnici počinje s tri ili četiri – to znači da nisu organske.”

Broj koji biste trebali tražiti je devet.

Ako naljepnica počinje s tri ili četiri, to znači da "sam vosak nije prirodan, može biti toksičan i skriva sve pesticide kojima je jabuka poprskana. Ako počinje s devet, organska je i puno sigurnija,” dodao je, a prenosi Express.

Rizik se može ublažiti i smanjiti količina pesticida tako da "uzmete par litara vode, umiješate žličicu sode bikarbone i u tome namočite jabuke 15 minuta.”

Nakon toga ih treba izvaditi i dobro izribati tvrdom četkom - to bi trebalo ukloniti oko 90% površinskih pesticida.

