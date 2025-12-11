Šef NATO-a: "Mi smo sljedeća meta Rusije"

U uvodnim redovima svog govora u Berlinu glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izdao je vrlo ozbiljno upozorenje, istaknuvši kako je Rusija "postala još drskija, nesmotrenija i okrutnija prema NATO-u i prema Ukrajini".
„Došao sam ovdje reći vam gdje NATO stoji i što moramo učiniti kako bismo spriječili rat prije nego što počne. A da bismo to učinili, moramo biti potpuno jasni oko prijetnje: mi smo sljedeća meta Rusije i već smo u zoni opasnosti", prenosi The Guardian govor glavnog tajnika NATO-a.
Kaže da je, iako je odluka na Haaškom summitu NATO-a ranije ove godine da se ubrza ulaganje u obranu bila dobrodošla, „ovo nije vrijeme za samodopadnost“.
„Bojim se da su previše njih tiho samozadovoljni. Previše ih ne osjeća hitnost. I previše njih vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada. Saveznički izdaci za obranu i proizvodnja moraju brzo rasti. Naše oružane snage moraju imati ono što im je potrebno da nas zaštite.“
„Tijekom Hladnog rata predsjednik Reagan upozoravao je na agresivne porive zlog carstva. Danas je predsjednik Putin ponovno u poslu stvaranja carstva.“
Upozorava da „u njegovoj iskrivljenoj viziji povijesti i svijeta Putin vjeruje da naša sloboda ugrožava njegovu kontrolu nad moći i da mi želimo uništiti Rusiju“.
Kaže da je Kina „životna linija“ Rusije, koja joj omogućuje da nastavi svoju agresivnu politiku, a podržavaju je i Sjeverna Koreja i Iran.
Rutte pritom izričito hvali Trumpa zbog njegovih napora, rekavši: „On je jedini koji može dovesti Putina za pregovarački stol.“
„Zato stavimo Putina na kušnju. Pogledajmo želi li doista mir ili mu je draže da se klanje nastavi“, kaže on.
No, dodaje da je važno „da svi nastavimo vršiti pritisak na Rusiju i podržavati iskrene napore da se ovaj rat privede kraju“.
