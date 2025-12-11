Šef NATO-a: "Mi smo sljedeća meta Rusije"

„Bojim se da su previše njih tiho samozadovoljni. Previše ih ne osjeća hitnost. I previše njih vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada. Saveznički izdaci za obranu i proizvodnja moraju brzo rasti. Naše oružane snage moraju imati ono što im je potrebno da nas zaštite.“