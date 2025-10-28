Oglas

ovo je provokacija

Von der Leyen: Švercerski baloni iz Bjelorusije su hibridna prijetnja. Nećemo to tolerirati

author
Hina
|
28. lis. 2025. 06:06
European Commission President Ursula von der Leyen
REUTERS/Yves Herman

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u ponedjeljak izrazila punu solidarnost Europe s Litvom suočenom s upornim upadima švercerskih balona s helijem u njezin zračni prostor, rekavši da se radi o "hibridnoj prijetnji".

Oglas

"Ovo je provokacija. Nazovimo je pravim imenom: hibridna prijetnja. Nećemo to tolerirati", napisala je šefica EK-a na X-u, dodajući da su baloni još jedan razlog za ubrzanje važne inicijative EU-a za promatračku misiju na istočnim granicama (Eastern Flank Watch) i europske inicijative za obranu od dronova.

Litavska premijerka Inga Ruginiene izjavila je u ponedjeljak da će njezina zemlja početi obarati krijumčarske balone koji prelaze granicu iz Bjelorusije, a koji su više puta prekidali zračni promet te baltičke zemlje.

Litva je u nedjelju morala zatvoriti zračnu luku glavnog grada Vilniusa i granične prijelaze s Bjelorusijom nakon što je nekoliko balona s helijem ušlo u zračni prostor te baltičke zemlje članice NATO-a, priopćio je Nacionalni centar za upravljanje krizama, što je bio  četvrti takav incident u tjedan dana.

Litva je priopćila da balone šalju krijumčari cigaretama, kriveći bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, da nije zaustavio tu praksu.

Teme
litva ursula von der leyen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ