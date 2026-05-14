Rusija se "otvoreno ruga" diplomatskim naporima koji su u tijeku kako bi se mir vratio u Ukrajinu, rekla je u četvrtak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, nakon što su nove brojke pokazale da je u najnovijim ruskim napadima poginulo najmanje osam ljudi.
„Dok Rusija otvoreno ismijava diplomatske napore, mi nastavljamo jačati Ukrajinu“, napisala je na X-u, izražavajući žaljenje zbog „još jedne noći smrti i razaranja“.
Predsjednica Europske komisije također je napomenula da se EU priprema isplatiti prvu tranšu od 6 milijardi eura kao dio zajma od 90 milijardi eura koji je odobrila Ukrajini, od čega je 60 milijardi eura namijenjeno njezinim ratnim naporima.
Ova početna uplata, koja se očekuje u lipnju, bit će namijenjena dronovima i protudronskim sustavima.
Broj mrtvih u najnovijim ruskim napadima na Kijev popeo se u četvrtak na osam uz 45 ozlijeđenih, čime su dodatno smanjeni izgledi za rješavanje sukoba koji traje već više od četiri godine.
Rusija je lansirala 675 dronova i 56 projektila, objavile su ukrajinske zračne snage u četvrtak, tvrdeći da su oborile 652 drona i 41 projektil. Radi se o jednom od najvećih valova zračnih napada u posljednjih nekoliko tjedana.
Last night, Russia launched one of its longest and most relentless drone attacks against Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2026
Another night of death and destruction.
And the indiscriminate targeting of civilians.
While Russia openly mocks diplomatic efforts, we continue to strengthen Ukraine.
We are… https://t.co/umWholQ0SU
