Nicolas TUCAT / AFP

Rusija se "otvoreno ruga" diplomatskim naporima koji su u tijeku kako bi se mir vratio u Ukrajinu, rekla je u četvrtak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, nakon što su nove brojke pokazale da je u najnovijim ruskim napadima poginulo najmanje osam ljudi.

Podijeli

Oglas

„Dok Rusija otvoreno ismijava diplomatske napore, mi nastavljamo jačati Ukrajinu“, napisala je na X-u, izražavajući žaljenje zbog „još jedne noći smrti i razaranja“.

Predsjednica Europske komisije također je napomenula da se EU priprema isplatiti prvu tranšu od 6 milijardi eura kao dio zajma od 90 milijardi eura koji je odobrila Ukrajini, od čega je 60 milijardi eura namijenjeno njezinim ratnim naporima.

Ova početna uplata, koja se očekuje u lipnju, bit će namijenjena dronovima i protudronskim sustavima.

Broj mrtvih u najnovijim ruskim napadima na Kijev popeo se u četvrtak na osam uz 45 ozlijeđenih, čime su dodatno smanjeni izgledi za rješavanje sukoba koji traje već više od četiri godine.

Rusija je lansirala 675 dronova i 56 projektila, objavile su ukrajinske zračne snage u četvrtak, tvrdeći da su oborile 652 drona i 41 projektil. Radi se o jednom od najvećih valova zračnih napada u posljednjih nekoliko tjedana.

Last night, Russia launched one of its longest and most relentless drone attacks against Ukraine.



Another night of death and destruction.



And the indiscriminate targeting of civilians.



While Russia openly mocks diplomatic efforts, we continue to strengthen Ukraine.



We are… https://t.co/umWholQ0SU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2026