Kažu da je vožnja bez karte najskuplja vožnja. U Njemačkoj se zbog toga može i - u zatvor

Hubig se pri tome poziva na koalicijski ugovor vladajućih stranaka CDU/CSU i SPD u kojem stoji da će nova vlada ispitati "koji su propisi suvišni i mogu se ukinuti". A za ministricu u to spadaju i zatvorske kazne za vožnju bez važeće karte, ponajprije zato što, prema procjenama stručnjaka, troškovi u tim slučajevima za ionako preopterećeno pravosuđe iznose oko 200 milijuna eura godišnje.