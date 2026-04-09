Kažu da je vožnja bez karte najskuplja vožnja. U Njemačkoj se zbog toga može i - u zatvor
Tko se u Njemačkoj u javnom prijevozu vozi bez važeće karte može završiti u zatvoru. Ministrica pravosuđa to želi promijeniti, ali njezin plan nailazi na kritike.
Zna li tko u Njemačkoj uđe u autobus, tramvaj ili vlak da je vožnja bez karte kazneno djelo i kažnjava se novčanom kaznom koja u pravilu iznosi 60 eura. A tko to ne može ili ne želi platiti, može završiti u zatvoru.
To se u zakonu zove zamjena novčane kazne kaznom zatvora, a u Njemačkoj u ekstremnim slučajevima može trajati čak do jedne godine. Posljednjih je godina zbog takozvanog "švercanja" u javnom prijevozu svake godine u zatvoru završilo između 7.000 i 9.000 osoba, piše Deutsche Welle.
Hubig: "Spadaju li ti ljudi doista u zatvor?"
Savezna ministrica pravosuđa Stefanie Hubig sada to želi promijeniti. U intervjuu za list Neue Osnabrücker Zeitung je rekla da želi dekriminalizirati vožnju bez karte.
"Spadaju li ljudi koji si ne mogu priuštiti kartu i na kraju završe u zatvoru doista u zatvor?", upitala je Prema planovima političarke SPD-a, vožnja bez karte više ne bi bila kazneno djelo nego prekršaj, kao što je to, primjerice, pogrešno parkiranje.
Hubig se pri tome poziva na koalicijski ugovor vladajućih stranaka CDU/CSU i SPD u kojem stoji da će nova vlada ispitati "koji su propisi suvišni i mogu se ukinuti". A za ministricu u to spadaju i zatvorske kazne za vožnju bez važeće karte, ponajprije zato što, prema procjenama stručnjaka, troškovi u tim slučajevima za ionako preopterećeno pravosuđe iznose oko 200 milijuna eura godišnje.
Podršku je Hubig dobila od Njemačkog odvjetničkog saveza (DAV). "Društvena korist kažnjivosti je upitna, a šteta za zajednicu s druge strane golema", rekao je glavni izvršni direktor DAV-a Sven Walentowski u razgovoru za list Neue Osnabrücker Zeitung.
Policijski sindikat protiv planova ministrice
Ministrica Hubig je svoju ideju objavila za Uskrs, a odmah nakon blagdana stigao je odgovor koalicijskog partnera socijaldemokrata, konzervativaca iz CSU-a i CDU-a, stranke kancelara Friedricha Merza. Zamjenik predsjednika njihovog zastupničkog kluba Günter Krings rekao je ovoga utorka u Berlinu: "Ovom ponovljenom prijedlogu može se samo čuditi. Bilo bi bolje da se Ministarstvo pravosuđa više posveti stvarnim problemima kaznenog prava".
I Sindikat policije (GdP) također je kritizirao ovaj prijedlog. Tako Andreas Roßkopf iz GdP-a smatra da zbog plana ministrice prijeti opasnost "da će mnogima jednostavno biti svejedno imaju li kartu ili ne".
Time ideji Stefanie Hubig vjerojatno prijeti ista sudbina kao i planu njezina prethodnika Marca Buschmanna (FDP). Bivši ministar pravosuđa je 2023. najavio da će barem ispitati pretvaranje tog kaznenog djela u prekršaj. Tada je i anketa instituta za istraživanje javnog mnijenja infratest-dimap pokazala da oko dvije trećine reprezentativno ispitanih građanki i građana bilo za to da se "šverceri" više ne šalju u zatvor.
Inicijativa otkupljuje "švercere" iz zatvora
Iza rešetaka samo zbog nekoliko nekupljenih autobusnih karata: inicijativa Freiheitsfonds se već godinama bori protiv ovog zakona, koji u svojim bitnim dijelovima potječe još iz vremena nacionalsocijalizma i stupio je na snagu 1935. godine. Organizacija se financira donacijama i prema vlastitim navodima već je gotovo 1.700 ljudi otkupila iz zatvora.
U utorak je glasnogovornik te organizacije Leo Ihßen izjavio: "Ono što se ovdje događa je nevjerojatno: većina ljudi koji su zatvoreni zbog vožnje bez karte nikada nije bila osuđena na kaznu zatvora. Dobili su novčanu kaznu putem kaznenog naloga i zatim su zbog siromaštva morali u zatvor. Svake godine ovaj ludilo pogađa 9.000 ljudi u Njemačkoj."
Na svojoj internetskoj stranici inicijativa u međuvremenu navodi 13 njemačkih gradova koji dobrovoljno odustaju od kaznenih prijava protiv uhvaćenih "švercera". Među njima su veliki i poznati gradovi poput Frankfurta na Majni, Kölna, Bonna i Leipziga.
