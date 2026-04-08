UNATOČ IZAZOVIMA STAZA
Provjerili smo kako funkcionira najam Bajseva i što kažu građani: "Koristim ga stalno, super mi je"
S toplijim danima Zagreb se sve više okreće – pedalama. Sustav javnih bicikala "Bajs" postaje sve popularniji izbor za kretanje gradom, bilo da je riječ o studentima, zaposlenima ili turistima. Provjerili smo kako funkcionira najam, koliko košta vožnja i s kojim se izazovima susreću biciklisti na zagrebačkim ulicama.
"Koristim ga otkad je bio NextBike, nisam iz Zagreba nego sam iz Varaždina, dođem vlakom ili s BlaBla i onda ga koristim po svud, gdje god stignem, super mi je", ispričala nam je jedna korisnica.
"Jako dobra stvar, jako dobra, zašto da ne, lijepo se ljudi voze, manje tramvaj koriste, dođu lakše do odredišta, dapače", kazao je prolaznik.
Bicikala ima oko dvije tisuće, a stanica 180 te su raspršene po cijelome gradu.
Na lokacijama poput Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nalazi se preko 70 Bajseva, i ovdje učenici i studenti stalno uzimaju i ostavljaju bicikle.
A ne čine to samo učenici. I profesori dijele entuzijazam za ovim prometalima. "Sve je odlično, pohvale, samo tako naprijed", izjavio je jedan profesor.
Bajsevi su zaplavili grad, prvi je korak – instalirati aplikaciju. Sve što treba je skenirati QR kod, provjeriti svoj bicikl i onda će se otključati brava pritiskom gumba započni vožnju. Za jednu polusatnu vožnju morat ćete izdvojiti 50 centi, a možete odabrati i godišnju pretplatu koja iznosi 30 eura. Pročelnik za promet grada Zagreba Andro Pavuna kaže da je cijena simbolična, a poanta je da Bajs bude dostupan svima.
"Nama je bio cilj da se što više koristi, cijena je bila više da njome upravljamo korištenjem, da ljudi osjećaju određenu odgovornost. Jer kad je nešto besplatno ljudi se prema tome ne odnose s odgovarajućom pažnjom, na žalost", rekao je Pavuna.
Jedan od problema u gradu Zagrebu je uređenje biciklističkih staza jer se na nekima nalaze hidranti. "Hidranti ne bi trebali biti na stazama i staze ne bi trebale biti na hidrantima, međutim mi se borimo s time. Ima i svakakvih rješenja koja netko izvede, neka i nisu u skladu s propisima i našim pravilima internim i to se treba popraviti, međutim biciklistička infrastruktura se stalno širi. Bajs je dijelom tu da nam pomogne u tome da time što ga građani puno više koriste su nam dali dodatan vjetar u leđa", dodao je Pavuna.
No, građani kažu da ga i uz probleme staza koriste cijelu godinu.
Trošak održavanja jednog Bajsa je oko tisuću eura u rasponu od četiri godine, 90 posto bicikala po ugovoru s izvođačem radova mora biti stalno dostupno.
"Imamo neke elemente koje bi htjeli optimizirati. S obzirom da se korištenje ove javne usluge može pratiti u svim segmentima – i korisnika i trajanje vožnji i rute, apsolutno ima prostora za poboljšanje i takav tip optimizacije uskoro ćemo predstaviti", naglasila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
Čini se da bi ovo ljeto građani i posjetitelji Zagreba tramvaje mogli zamijeniti biciklima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare