80 MRTVIH OD EBOLE
WHO proglasio globalnu zdravstvenu krizu zbog širenja virusa za koji ne postoje ni lijekovi i ni cjepivo
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo međunarodnom vanrednom situacijom za javno zdravlje, upozoravajući da bi stvarni razmjeri zaraze mogli biti znatno veći od trenutno potvrđenih slučajeva.
WHO je priopćio da epidemija, koja je izbila u istočnoj provinciji Ituri, zasad ne ispunjava kriterije za proglašenje pandemije, ali predstavlja ozbiljan rizik za lokalno i regionalno širenje bolesti.
Do sada je prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva i 80 smrtnih ishoda, dok je laboratorijski potvrđeno osam slučajeva zaraze. Zaraženi su evidentirani u tri zdravstvene zone, uključujući Buniju, glavni grad provincije Ituri, te rudarske gradove Mongwalu i Rwampara.
Potvrđen je i jedan slučaj u glavnom gradu Kinšasi, kod pacijenta koji se vratio iz Iturija. Virus se proširio i izvan granica DR Konga — dva potvrđena slučaja zabilježena su u Ugandi, javlja Euronews.
Ugandske vlasti objavile su da je 59-godišnji muškarac, državljanin Konga, preminuo nakon zaraze ebolom, a njegovo tijelo je vraćeno u DR Kongo. AFP navodi i da je potvrđen slučaj ebole u istočnom gradu Gomi, koji je pod kontrolom pobunjeničke grupe M23.
WHO upozorava da je riječ o soju virusa Bundibugyo, za koji trenutno ne postoje odobreni lijekovi ni cjepiva.
Koji su rani simptomi?
Rani simptomi uključuju povišenu temperaturu, bolove u mišićima, umor, glavobolju i grlobolju, nakon čega slijede povraćanje, proljev, osip i krvarenja.
Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da postoje “značajne neizvjesnosti o stvarnom broju zaraženih i geografskom širenju epidemije”.
Dodatnu zabrinutost izaziva sigurnosna i humanitarna kriza u istočnom Kongu, velika mobilnost stanovništva, gusto naseljena urbana područja i veliki broj nereguliranih zdravstvenih ustanova, što povećava rizik od širenja bolesti preko granica.
After having consulted the #DRC and #Uganda where the #Ebola disease caused by Bundibugyo virus is known to be currently occurring, I determine that the epidemic constitutes a public health emergency of international concern (PHEIC), as defined in the provisions of IHR.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 17, 2026
Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti pozvali su stanovništvo da strogo poštuje zdravstvene mjere, posebno tokom sahrana, koje su tokom ranijih epidemija bile jedan od glavnih načina širenja zaraze.
“Ne želimo da ljudi budu zaraženi zbog pogrebnih ceremonija”, rekao je direktor Afričkog CDC-a Jean Kaseya za BBC.
Amerikanci izloženi virusu, evakuirat će ih u Njemačku?
Sjedinjene Američke Države također prate situaciju. Prema navodima CBS-a, najmanje šest Amerikanaca bilo je izloženo virusu u DR Kongu, a jedna osoba razvila je simptome, iako nijedna infekcija zasad nije potvrđena. Američke vlasti navodno pokušavaju evakuirati izložene osobe, moguće u vojnu bazu u Njemačkoj.
Američki CDC najavio je slanje dodatnog osoblja u DR Kongo i Ugandu, dok je ambasada SAD-a u Kongu upozorila američke građane da ne putuju u provinciju Ituri.
Zemlje koje graniče s Kongom također pojačavaju mjere nadzora. Ruanda je objavila da će pooštriti zdravstvene kontrole na granici s DR Kongom kao preventivnu mjeru.
Bez zatvaranja granica
WHO je preporučio Kongu i Ugandi uspostavljanje hitnih operativnih centara za praćenje kontakata i provođenje mjera sprečavanja širenja infekcije. Zaraženi pacijenti trebaju biti izolirani dok dva uzastopna testa na virus Bundibugyo, provedena u razmaku od najmanje 48 sati, ne budu negativna.
Istovremeno, WHO poručuje da zemlje izvan pogođenog područja ne bi trebale zatvarati granice niti uvoditi ograničenja putovanja i trgovine, ističući da takve mjere “nemaju naučnu osnovu i uglavnom proizlaze iz straha”.
Najsmrtonosnija epidemija ebole u DR Kongu zabilježena je između 2018. i 2020. godine, kada je umrlo gotovo 2.300 ljudi.
