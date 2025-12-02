Oglas

sastanak s putinom

Witkoff i Kushner stižu u Moskvu: Koje su ruske "crvene linije"?

author
Hina
|
02. pro. 2025. 06:35
Steve Witkoff, Vladimir Putin
AFP / KRISTINA KORMILITSYNA

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner u utorak će se u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na razgovorima o kraju najkrvavijeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata, prenosi Reuters.

Oglas

Trump od povratka u Bijelu kuću ponavlja da želi kraj rata u Ukrajini, no njegovi dosadašnji napori, uključujući sastanak s Putinom na Aljasci, dosad nisu urodili plodom. 

Prošli tjedan procurio je američki nacrt mirovnog plana od 28 točaka za koji ukrajinski i europski dužnosnici smatraju da previše popušta Moskvi. 

Rusija traži odustajanje Ukrajine od članstva u NATO-u, zadržavanje ruske kontrole nad petinom ukrajinskog teritorija te ograničenja za ukrajinsku vojsku. 

Europske države dale su svoj protuprijedlog za mir na razgovorima u Ženevi, a SAD i Ukrajina objavile da su stvorile „ažuriran i prerađen mirovni okvir” za kraj rata. 

Glasnogovornik Kremlja rekao je novinarima da će se susret Witkoffa s Putinom dogoditi u drugoj polovici utorka. Odbio je govoriti o crvenim linijama Rusije, kazavši da 'megafon diplomacija' ne pomaže procesu. 

Bijela kuća je objavila da se Witkoffu u ruskoj prijestolnici pridružuje Kushner, prenosi Reuters. 

Putin ponavlja da je spreman na mirovne pregovore, no i da će Rusija nastaviti vojno napredovanje ako Ukrajina odbije sporazum. Rusija trenutačno okupira više od 19 posto ukrajinskog teritorija, jedan posto više nego prije dvije godine. 

Prema ukrajinskim izvorima, Rusija je 2025. napredovala najbrže od 2022. godine. Ruski vojni zapovjednici u ponedjeljak su pak javili Putinu da su osvojeni strateški važni gradovi Pokrovsk i Vovčansk, prenosi Reuters. 

Teme
Donald Trump Mirovni pregovori Rat u Ukrajini Ruski zahtjevi Ukrajinski teritorij jared kushner steve witkoff vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ