Sjedinjene Američke Države uspješno su zaplijenile naftni tanker povezan s Venezuelom nakon potjere preko Atlantika koja je trajala više od dva tjedna, a stigao je i odgovor Rusije.
Rusko ministarstvo prometa izdalo je priopćenje o zapljeni broda Marinera, navodeći da je operacija predstavljala kršenje pomorskog prava. Potvrdilo je da je Rusija brodu dala dopuštenje da, putem privremene dozvole izdane na Badnjak, „plovi pod zastavom Ruske Federacije, izdane u skladu s ruskim zakonodavstvom i međunarodnim pravom“, piše Sky News.
U priopćenju se dalje navodi:
„Danas, oko 15:00 sati po moskovskom vremenu, brod su na otvorenom moru, izvan teritorijalnih voda bilo koje države, ukrcale snage američke mornarice. Kontakt s brodom je izgubljen. U skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982. godine, na otvorenom moru vrijedi sloboda plovidbe i nijedna država nema pravo primjenjivati silu protiv brodova koji su uredno registrirani u jurisdikcijama drugih država.“
Moskva zahtijeva ‘humano i dostojanstveno’ postupanje prema zarobljenim Rusima
Moskva zahtijeva da SAD osigura „humano i dostojanstveno postupanje“ prema Rusima koji se nalaze na brodu Marinera, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova državnoj novinskoj agenciji TASS.
Dodaje se i da SAD ne smije ometati njihov „brzi povratak“ u domovinu.
Ministarstvo vanjskih poslova također nastavlja „pomno pratiti“ izvješća o iskrcavanju američkih vojnika na brod, navodi agencija.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk
‘Otvoreno gusarstvo’: Visoki ruski političar osudio zapljenu Marinere
Visoki političar iz stranke Vladimira Putina osudio je američku zapljenu broda Marinera, koji je plovio pod privremenom dozvolom za korištenje ruske zastave.
Operacija je bila čin „otvorenog gusarstva“, izjavio je Andrej Klišas, član gornjeg doma ruskog parlamenta, prema navodima državne novinske agencije TASS.
Klišas je imao važnu ulogu u ustavnoj reformi iz 2020. godine koja je Vladimiru Putinu omogućila ostanak na vlasti nakon prethodnih ograničenja mandata.
Pokojni kritičar Kremlja Aleksej Navaljni nazvao ga je i „Putinovim vojnikom u ratu protiv interneta“ zbog njegovih prijedloga za ograničavanje slobode izražavanja na internetu.
