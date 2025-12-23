Oglas

osuđena na 20 godina

Zašto je Epsteinova djevojka premještena u zatvor minimalne sigurnosti?

author
N1 Info
|
23. pro. 2025. 06:28
AFP_Ghislaine Maxwell
Handout / US District Court for the Southern District of New York / AFP / HANDOUT

Zamjenik državnog tužitelja Todd Blanche u nedjelju je branio odluku o premještaju osuđene seksualne prijestupnice Ghislaine Maxwell u zatvor minimalne sigurnosti, navodeći prijetnje njezinu životu kao razlog transfera.

"Trpjela ozbiljne prijetnje po život"

U nedjeljnom jutarnjem intervjuu u emisiji Meet the Press na NBC-ju, Blanche je rekao da je odluku o premještaju Maxwell u manje restriktivnu ustanovu donio Zavod za zatvore (Bureau of Prisons).

„U trenutku kada sam se sastao s gospođom Maxwell, bila je izložena ogromnoj pažnji i publicitetu, a u ustanovi u kojoj se nalazila trpjela je brojne i ozbiljne prijetnje po život“, rekao je Blanche. Nije iznio dodatne detalje o tim prijetnjama.

Maxwell je ovog ljeta premještena iz zatvora na Floridi u savezni zatvorski kamp minimalne sigurnosti u Teksasu, ubrzo nakon što se sastala s Blancheom u okviru napora administracije Donalda Trumpa da utiša reakcije javnosti zbog načina na koji je savezna vlada postupala s dokumentima vezanima uz Jeffreyja Epsteina.

Osuđena na 20 godina zatvora

Maxwell, Epsteinova osuđena suradnica i nekadašnja djevojka, osuđena je 2022. godine na 20 godina zatvora zbog trgovine djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja. Politika Zavoda za zatvore u pravilu zabranjuje da osobe s oznakom „faktora javne sigurnosti“, kakvu imaju osuđeni seksualni prijestupnici, budu smještene u zatvore minimalne sigurnosti.

Blanche je dodao da bi Maxwell „mogla već sutra biti premještena u drugu ustanovu ako to sigurnosni razlozi budu zahtijevali“, naglasivši da to vrijedi za svakog saveznog zatvorenika u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi POLITICO.

Maxwell traži pomilovanje

Prema dokumentu do kojeg su došli demokrati u Zastupničkom domu, Maxwell od Trumpove administracije traži i ublažavanje kazne, izvijestio je Politico prošlog mjeseca. Vrhovni sud je u listopadu odbio razmatrati njezinu žalbu, čime su mogući pomilovanje ili ublažavanje kazne – opcije koje Trump nije isključio – ostale njezina vjerojatno posljednja šansa da izbjegne izdržavanje kazne.

Maxwell, koja je iscrpila sve redovne pravne lijekove, navodno je u srijedu zatražila od saveznog suda da poništi ili ispravi njezinu presudu i kaznu, tvrdeći da nije imala pošteno suđenje na temelju „značajnih novih dokaza“.

"S njom nitko nije razgovarao"

Blanche je također branio odluku da se s Maxwell razgovara tijekom dva dana u srpnju, ističući da se Ministarstvo pravosuđa u međuvremenu sastajalo i sa žrtvama te organizacijama za prava žrtava, uključujući i sastanke održane u četvrtak.

„S njom nitko nikada nije razgovarao. Nitko joj nikada nije postavljao pitanja o tome što zna. Zato, kada je rekla da ima nešto što želi reći – bez obzira na činjenicu da je osuđena – naravno da smo otišli i razgovarali s njom“, rekao je. „Zamislite da to nismo učinili. Zamislite da je rekla: imam priču za ispričati i želim razgovarati s vladom, a ja sam rekao ne. Isti bi bijes bio usmjeren prema ovom ministarstvu zbog toga što s njom nismo razgovarali.“

Također je snažno branio odluku Ministarstva pravosuđa da u velikoj mjeri redigira dokumente objavljene u petak, u skladu sa zakonom koji je prošlog mjeseca potpisao predsjednik Donald Trump, inzistirajući da je Ministarstvo pravosuđa ostalo u okviru zakona unatoč tome što nije ispoštovalo rok za objavu svih dokumenata povezanih s Epsteinom.

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

