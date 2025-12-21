Oglas

iznenadno uklanjanje

FOTO / Trumpova fotografija uklonjena iz objavljenih Epsteinovih spisa. Evo službenog opravdanja

author
Hina
|
21. pro. 2025. 22:16
Jeffrey Epstein is seen in this image released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025 as part of a new trove of documents from its investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein.
U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u nedjelju da iznenadno uklanjanje desetak fotografija iz nedavno objavljenog skupa dokumenata o istrazi o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu "nema nikakve veze s predsjednikom (Donaldom) Trumpom".

Oglas

Uklonjene fotografije prikazivale su potencijalne žrtve Jeffreyja Epsteina koje prije nisu bile identificirane kao takve, rekao je u nedjelju zamjenik glavne državne odvjetnice Todd Blanche za NBC News, dodajući da su datoteke o kojima je riječ stoga izbrisane nakon što su "skupine za zaštitu prava žrtava" izrazile zabrinutost.

Blanche je rekao da će fotografije ponovno biti javno dostupne čim se utvrdi treba li ih redigirati, ali nije rekao kada. 

Ministarstvo pravosuđa u petak je, nakon velikog pritiska javnosti, na svojoj internetskoj stranici objavilo četiri skupa podataka s tisućama datoteka o Epsteinu jer je rok za to istjecao.

Ghislaine Maxwell poses with Jean-Luc Brunel in an undated photograph released by the Department of Justice in Washington, D.C.
Jeffrey Epstein is seen in this image released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025 as part of a new trove of documents from its investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein.
reuters, epstein
+ 3
Pogledajte Galeriju

Osim fotografija, datoteke su uključivale i dokumente. Velik dio sadržaja je redigiran, zbog čega je ministarstvo kritizirano. Demokrati u Kongresu optužili su manje od 24 sata kasnije ministarstvo da je uklonilo jednu od objavljenih datoteka.

Fotografija o kojoj je riječ pokazuje niz uokvirenih slika. Jedna od fotografija je starija i prikazuje sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa sa suprugom Melanijom, u pratnji Epsteina i njegove dugogodišnje prijateljice Ghislaine Maxwell. Bivši američki predsjednik Bill Clinton može se vidjeti na drugoj slici.

Blanche je ocijenio "smiješnom" optužbu da je fotografija uklonjena jer se na njoj može vidjeti Trumpa.

Također je rekao da nikakve informacije koje se odnose na Trumpa nisu bile uređivane u objavljenim datotekama – osim tamo gdje se nešto moralo redigirati zbog zakonskih zahtjeva. To bi bio slučaj, primjerice, ako su se informacije odnosile na osobne podatke žrtava zlostavljanja ili su bile obuhvaćene odvjetničkom tajnom.

Slučajni uzorak koji je uzeo dpa otkrio je da je subotnja verzija prvog skupa podataka sadržavala barem 16 datoteka manje nego prethodna verzija arhive od petka poslijepodne. Osim fotografije za koju demokrati tvrde da nedostaje, novija verzija više ne sadrži ni određene slike sobe sa stolom za masažu.

Teme
Donald Trump Epsteinovi dosjei Jeffrey Epstein Ministarstvo pravosuđa Uklonjene datoteke epsteinovi spisi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ