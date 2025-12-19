Trump nije optužen ni za kakvo kazneno djelo. Međutim, postavljena su pitanja o tome kako, zašto i kada je njegov odnos s Epsteinom završio te koliko je Trump znao o Epsteinovu ponašanju. Trump i njegovi saveznici poriču da je znao za Epsteinove zločine, a dosad nije iznesen nijedan dokaz da je sudjelovao u Epsteinovoj mreži trgovine ljudima.