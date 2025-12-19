dan d
Objavljeni Epsteinovi spisi. Clinton na ogromnom broju fotografija, pojavljuje se i Michael Jackson, Jagger...
Američko ministarstvo pravosuđa započelo je objavljivanje dugo očekivanih „Epsteinovih spisa“, nakon višemjesečnih političkih prijepora, ogromnog interesa javnosti i višekratnih pokušaja da se skrene pozornost sa spona koje vežeu Donalda Trumpa s pokojnim seksualnim prijestupnikom i financijašem Jeffreyjem Epsteinom.
Nekoliko stotina tisuća dokumenata
Objava slijedi nakon što je zamjenik glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio da će ministarstvo pravosuđa u petak objaviti „nekoliko stotina tisuća dokumenata“ iz Epsteinovih spisa, ali je naznačio da bi neki materijali mogli biti zadržani – barem privremeno – zbog potrebe zaštite žrtava.
„Očekujem da ćemo u sljedećih nekoliko tjedana objaviti još dokumenata“, dodao je.
Demokrati u Zastupničkom domu, predvođeni Robertom Garcijom i Jamiejem Raskinom, osudili su kašnjenje Trumpove administracije u objavi svih Epsteinovih spisa kao kršenje saveznog zakona te su najavili da će razmotriti pravne mogućnosti, prenosi Guardian.
Biblioteci" Epsteinovih spisa možete pristupiti i sami, na stranici američkog ministarstva pravosuđa.
The Justice Department released photos from the Epstein files which show Jeffery Epstein with Michael Jackson and former President Bill Clinton.— AF Post (@AFpost) December 19, 2025
Follow: @AFpost pic.twitter.com/xs6jVgahP3
Više od 1200 žrtava
Blanche je izjavio da je tijekom pregleda dokumenata pronađeno više od 1200 žrtava i njihovih obitelji, prema pismu Kongresu koje je Fox News dobio na uvid, te da je Ministarstvo pravosuđa redigiralo ili zadržalo sve materijale koji bi mogli otkriti njihov identitet.
Skandal mjesecima dominira Washingtonom, prateći američkog predsjednika od njegova povratka u Bijelu kuću, stvarajući razdor u njegovoj konzervativnoj bazi i rasplamsavajući optužbe o pokušaju „zataškavanja“ koje dolaze iz čitavog političkog spektra.
Neki od najtraženijih materijala odnose se na predsjednikov odnos s Epsteinom, koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru na Manhattanu dok je čekao suđenje po saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Trump i Epstein bili su bliski prijatelji godinama prije nego što su se razišli.
Just tried to search for Trump’s name in the Epstein files library on the DOJ’s website. You’ll be *shocked* to learn that there’s no mention of him whatsoever! pic.twitter.com/zFYKM8iaIq— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) December 19, 2025
Trump nije optužen ni za kakvo kazneno djelo. Međutim, postavljena su pitanja o tome kako, zašto i kada je njegov odnos s Epsteinom završio te koliko je Trump znao o Epsteinovu ponašanju. Trump i njegovi saveznici poriču da je znao za Epsteinove zločine, a dosad nije iznesen nijedan dokaz da je sudjelovao u Epsteinovoj mreži trgovine ljudima.
Četiri kategorija materijala
Postoji velik broj fotografija Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell i drugih osoba s putovanja na lokacijama poput Balija u Indoneziji, Maroka i Saint-Tropeza u Francuskoj.
JUST IN: 🇺🇸 US government releases Epstein files with photos of former President Bill Clinton. pic.twitter.com/xBTTZ6I6NY— BRICS News (@BRICSinfo) December 19, 2025
Pri početnom pregledu uočava se zapanjujuće velik broj fotografija na kojima se pojavljuje bivši predsjednik Bill Clinton. Pojavljuje se i Mick Jagger, kao i Michael Jackson.
🚨📸 PICTURED: Ghislaine Maxwell, Mick Jagger, and Bill Clinton pic.twitter.com/0mc2oicvTW— Politics US (@PolitlcsUS) December 19, 2025
Bivšeg američkog predsjednika može se vidjeti na jednoj fotografiji u bazenu s Ghislaine Maxwell, a na drugoj u jacuzziju sa ženom čije je lice redigirano.
Materijali su razvrstani u četiri kategorije: sudski zapisi; objave koje je ministarstvo pravosuđa navelo da ih je učinilo temeljem Zakona o transparentnosti Epsteinovih spisa; materijali objavljeni kao odgovor na zahtjeve temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama; te zapisi koji su u rujnu dostavljeni odboru za nadzor Zastupničkog doma.
