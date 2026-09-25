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profesorica kaznenog prava

Roksandić: Uvođenjem ekocida u kazneno pravo smo napravili velik iskorak, druge zemlje bi se trebale povesti za Hrvatskom

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N1info
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25. ruj. 2026. 11:46
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