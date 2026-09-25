profesorica kaznenog prava
Roksandić: Uvođenjem ekocida u kazneno pravo smo napravili velik iskorak, druge zemlje bi se trebale povesti za Hrvatskom
Sunčana Roksandić, profesorica kaznenog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je govorila o izmjenama Kaznenog zakona.
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