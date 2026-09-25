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PRESRELI IH

Finska i Švedska podigle lovce zbog ruskih aviona iznad Baltika

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Hina
|
25. ruj. 2026. 11:39
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reuters
Ilustracija: SWEDISH AIRFORCE/FINNISH AIRFO/REUTERS

Finska i Švedska priopćile su u petak da su podigle borbene zrakoplove kako bi presrele i identificirale ruske vojne avione u međunarodnom zračnom prostoru iznad Finskog zaljeva, što je prva takva zajednička operacija dviju nordijskih zemalja.

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Regija Baltičkog mora, čiji je dio i Finski zaljev, u stanju je visoke pripravnosti nakon incidenata koji uključuju kvarove na plinovodima, kršenje zračnog prostora i uočavanje dronova od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Švedski premijer Ulf Kristersson izjavio je da je operacija, koja se odvijala u četvrtak, pokazala kako takozvana suradnja u sklopu sustava brze reakcije može nadzirati i štititi zračni prostor obiju zemalja.

"To je konkretan izraz spremnosti i povjerenja koje smo zajedno izgradili - te izraz snage u nordijskoj, nordijsko-baltičkoj i široj suradnji unutar NATO-a u našem dijelu svijeta", napisao je Kristersson u objavi na društvenoj mreži X.

"Baltičko more nikada nije bilo tako ranjivo kao sada - ali isto tako nikada nije bilo bolje zaštićeno nego upravo sada", dodao je.

Zrakoplovi dvaju ratnih zrakoplovstava locirali su i identificirali skupinu ruskih letjelica, uključujući jedan transportni avion i nekoliko borbenih zrakoplova, priopćilo je Finsko ratno zrakoplovstvo.

Ruska veleposlanstva u Stockholmu i Helsinkiju nisu odmah odgovorila na Reutersove upite za komentar.

Finska i Švedska pridružile su se NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, napustivši dugogodišnju politiku vojne neutralnosti. Njihovi nordijski susjedi Norveška, Island i Danska već su bili članovi Atlantskog saveza, kao i tri baltičke republike Estonija, Latvija i Litva.

Teme
baltičko more finska finska i švedska nato rusija ruski avioni švedska

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